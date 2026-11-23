프로야구 삼성라이온즈가 12년 만의 한국시리즈(KS) 정상 탈환을 기념해 대구 도심에서 대규모 카퍼레이드와 축하 행사를 연다. 대구에서 우승 기념 카퍼레이드가 펼쳐지는 것은 2006년 통산 4번째 우승 이후 20년 만이다.

23일 대구시에 따르면 시와 삼성 구단은 29일 오후 2시부터 도시철도 2호선 반월당역~중앙네거리~종각네거리 구간 지상 도로에서 선수단이 참여하는 카퍼레이드를 개최한다. 이번 행사는 반월당역을 출발해 중앙네거리를 거쳐 종각네거리까지 약 1.6㎞ 구간에서 진행되며, 대구의 대표 상징물인 중구 달구벌대종 앞에서 대미를 장식한다.

지난 8일 대구 삼성라이온즈가 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와의 경기에서 우승을 차지한 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=연합뉴스

카퍼레이드에는 삼성 주요 선수단과 추경호 대구시장이 함께 올라 시민들과 우승의 감격을 나눌 예정이다. 도심 퍼레이드가 끝난 뒤에는 홈구장인 대구삼성라이온즈파크로 이동해 팬 페스티벌을 이어간다.

시는 이번 행사를 지역 관광 및 도심 상권 활성화와 연계해 추진할 계획이다. 이를 위해 이달 27일부터 29일까지 사흘간 동대구역사 내에 관광객 홍보부스를 운영하며 우승 기념 엽서 배부와 포토존 이벤트를 진행한다. 아울러 대구관광 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지역 명소를 홍보하며 국내외 야구팬들의 방문을 유도한다.

당일 대규모 인파가 몰릴 것에 대비해 안전 및 교통 대책도 마련했다. 시는 경찰∙소방 등 유관기관과 협력해 퍼레이드 구간을 지나는 시내버스를 우회 운행하고, 구간별 안전요원과 응급차를 배치해 시민 불편과 안전사고 예방에 총력을 기울일 방침이다.

추경호 대구시장은 “1982년 창단 이래 대구 시민의 자부심이었던 삼성 라이온즈가 값진 우승으로 다시 한번 지역 사회를 하나로 뭉치게 했다”며 “이번 축제가 우승의 기쁨을 나누고 대구가 새롭게 도약하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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