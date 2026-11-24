비만은 관절에 가해지는 부담을 키워 골관절염 등 근골격계 질환의 위험을 높이기 때문에 적정 체중을 유지하는 한편, 통증 정도에 맞는 운동으로 관절 주변 근육을 강화하는 등 꾸준한 관리가 필요하다. 게티이미지뱅크

비만은 관절에 가해지는 부담을 키워 골관절염 등 근골격계 질환의 위험을 높이는 주요 요인으로 꼽힌다.

특히 체중 부하가 큰 무릎과 엉덩이 관절은 체중이 늘수록 압박을 많이 받아 연골 손상과 관절 퇴행이 빨라질 수 있다.

따라서 관절 건강을 지키려면 적정 체중을 유지하는 한편, 통증 정도에 맞는 운동으로 관절 주변 근육을 강화하는 등 꾸준한 관리가 필요하다는 게 전문가의 설명이다.

◆ 체중 늘수록 무릎 관절 부담 커져…고도비만 여성 관절염 위험 4배

23일 의료계에 따르면 비만은 체중 증가로 관절에 가해지는 물리적 하중을 높일 뿐 아니라 척추와 관절의 구조적 배열에도 영향을 줄 수 있다.

특히 신체 하중을 많이 견뎌야 하는 무릎과 엉덩이 관절은 체중이 증가할수록 부담이 커진다. 관절 주변 근육과 힘줄에도 무리가 가면서 관절 손상과 퇴행이 촉진될 수 있다.

무릎은 체중에 따른 하중을 직접적으로 받는 부위인 만큼 비만과 관절염의 연관성이 큰 관절로 꼽힌다.

물론 체중만으로 관절염 발생 여부를 단정할 수는 없다. 하지만 과체중과 비만은 관절에 지속적인 부담을 주는 요인인 만큼 적정 체중을 유지하는 것이 관절 건강 관리의 기본이다.

무릎 연골은 한 번 손상되면 이전 상태로 회복하기 어려워 평소 체중과 생활습관을 관리하는 것이 중요하다.

무릎은 체중에 따른 하중을 직접적으로 받는 부위인 만큼 비만과 관절염의 연관성이 큰 관절로 꼽힌다. 게티이미지뱅크

◆ 통증 심하면 무리한 운동 피해야…증상에 따라 치료 병행

관절염 초기에는 활동량이 많을 때 통증이 나타나는 정도에 그칠 수 있지만, 질환이 진행되면 통증이 심해지고 관절이 붓거나 다리 모양이 휘어질 수 있다. 심한 경우 보행을 비롯한 일상생활에도 어려움을 겪는다.

무릎 통증이 발생했다면 관절에 무리를 주는 과도한 운동은 피하고 적절한 휴식을 취해야 한다. 통증이 지속되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 의료기관을 찾아 정확한 평가와 치료를 받는 것이 좋다.

관절염 치료는 초기에는 통증을 조절하는 주사치료나 체외충격파 등 비수술적 방법을 고려할 수 있다. 퇴행성 관절염을 장기간 방치해 관절 손상과 변형이 심해진 경우에는 인공관절 수술이 필요할 수도 있다.

수술 여부는 통증 정도와 일상생활의 불편, 기저질환, 수술에 따른 이득과 위험 등을 종합적으로 고려해 결정한다.

비만과 관절염이 함께 나타난 경우에는 관절 통증 치료와 더불어 식사·운동 요법, 필요에 따른 약물 및 시술 등을 병행할 수 있다. 통증이 심해 운동하기 어려운 초기에는 식사 조절과 생활습관 개선, 약물치료 등을 통해 증상을 관리하면서 활동량을 점진적으로 늘리는 방법도 고려된다.

비만과 관절염이 함께 나타난 경우에는 관절 통증 치료와 더불어 식사·운동 요법, 필요에 따른 약물 및 시술 등을 병행할 수 있다. 게티이미지뱅크

◆ 체중 감량과 근력 운동 함께…무리한 절식·갑작스러운 운동 주의

비만과 관절염이 동반된 경우 체중을 줄이는 동시에 관절 주변 근육을 강화하는 것이 중요하다. 유산소 운동은 체중 감량에 도움을 주고, 근력 운동은 무릎 주변 근육을 발달시켜 관절에 가해지는 충격을 흡수하는 데 기여한다.

다만 통증으로 운동에 제약이 있다면 다리에 가해지는 하중이 적은 운동부터 시작하는 것이 좋다. 평소 운동량이 적었던 사람이 갑자기 강도 높은 운동을 하면 인대 손상 등 부상 위험이 커질 수 있다. 자신의 통증과 체력 수준을 고려해 운동 강도와 계획을 정하고, 필요한 경우 의료진과 상의해야 한다.

빠른 체중 감량을 목적으로 하루 800㎉ 이하의 초저열량 식단을 시행하는 것은 주의해야 한다. 영양 불균형이나 부정맥 등 심각한 부작용으로 이어질 수 있기 때문이다. 이 같은 식단은 반드시 의료진과 영양 전문가의 관리 아래 진행해야 하며, 일반적으로는 개인의 상태에 맞춰 하루 1200~1800㎉ 수준의 저열량 식사를 고려할 수 있다.

관절 건강을 위해서는 무조건 체중을 빠르게 줄이기보다 식사 조절과 운동을 병행해 점진적으로 체중을 관리하는 것이 중요하다. 관절 통증이 반복되거나 점차 심해진다면 체중 문제로만 여기지 말고 조기에 진료를 받아 원인을 확인해야 한다.

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