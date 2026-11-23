23일 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘65세 법정 정년연장 쟁점과 입법 개정 방향 국회토론회’에서 참석자들이 기념촬영하고 있다. 뉴시스

노동계가 오는 27일 더불어민주당 정년연장특별위원회 소위원회를 앞두고 정부와 여당에 연내 정년연장 입법을 촉구한 가운데, 김영훈 고용노동부 장관은 특위 결과에 따라 정부 입장을 내놓을 수 있다고 밝혔다.

민주노총은 23일 ‘정부와 여당은 올해 안에 온전한 정년연장 입법을 완수하라’는 제목의 성명을 내고 “이제는 선언과 검토를 넘어, 입법이라는 실질적 결과물로 답해야 할 시간”이라며 “정부와 여당은 올해 안에 반드시 온전한 정년연장 법안을 통과시켜야 한다”고 밝혔다.

민주노총은 “현재 대한민국 노동자들은 퇴직 후 국민연금 수급 개시 전까지 최대 5년간 발생하는 ‘소득 공백(크레바스)’의 벼랑 끝에 내몰려 있다”고 지적했다.

이어 “한국의 노인 빈곤율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 부동의 1위라는 참담한 수준”이라며 “정년연장은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제이자, 고령 노동자의 생존권을 지키는 최소한의 사회적 안전망”이라고 강조했다.

정년연장에 대한 국민적 공감대도 형성됐다고 주장했다. 민주노총은 지난해 11월 한국갤럽 조사에서 국민 72%가 정년연장에 찬성했고, 20대와 30대의 찬성률도 각각 71%, 77%로 나타났다며 “‘청년 일자리를 빼앗는다’는 경영계의 낡은 프레임은 허구임이 드러났다”고 밝혔다.

아울러 정년연장 방식에 대해서는 “국민연금 수급 연령과 연계한 법정 정년 연장, 선별적 재고용 반대, 임금체계 개편 및 취업규칙 불이익 변경 특례 반대라는 원칙 아래 정년연장은 이뤄져야 한다”고 강조했다.

특히 27일 민주당 정년연장특위 소위를 기점으로 연내 입법을 완료해야 한다고 촉구했다. 민주노총은 “노동자들은 더 이상 기다릴 수 없다”며 “정부와 여당은 경영계의 눈치를 보며 입법을 지연시키는 기만적 행태를 중단해야 한다”고 밝혔다.

앞서 김영훈 고용노동부 장관은 전날 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연해 “정년 연장 관련 시행 시기를 고려해 연내 처리가 필요하다고 보기 때문에 다음번 정년 연장 특위를 전후로 정부 입장을 발표할 시점이 다가오고 있지 않나 생각한다”고 밝혔다.

27일에도 합의안이 나오지 않으면 정부가 책임 있게 행동할 수 있다는 뜻이냐는 질문에는 “그렇다”고 답했다. 김 장관은 “정 안 될 때는 정부가 책임 있게 나서야 한다”고 말했다.

다만 “노동부는 설명자료를 통해 정부안 발표를 확정한 취지는 아니라면서, 노사 합의를 최대한 지원하고 27일 특위 결과를 고려해 책임 있는 역할을 하겠다”는 의미라고 설명했다.

한편 여당은 애초 지난해 말까지 정년연장을 입법한다는 목표를 세웠으나 올해 1월 입법 시점을 지방선거 이후인 하반기로 늦췄다. 쟁점은 60세인 법정 정년을 65세까지 단계적으로 늘릴지, 퇴직 후 재고용도 허용할지다.

경영계는 정년을 일괄 연장하면 인건비 부담이 커지고 청년 신규 채용이 위축될 수 있다며 재고용 등 계속고용 방식을 선택할 수 있어야 한다는 입장이다.

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