부산이 글로벌 여행 플랫폼의 이용 데이터와 평가를 바탕으로 세계인이 주목하는 여행지에 이름을 올렸다. 단순히 관광자원의 매력을 인정받은 데 그치지 않고 글로벌 여행 플랫폼과의 마케팅 협력 성과까지 평가받으면서 부산 관광의 해외 시장 경쟁력을 확인했다.

부산시는 지난 19일 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴 그룹이 선정한 ‘2027 Trip.Best 글로벌 100-글로벌 원더스 여행지’에 부산이 포함됐다고 23일 밝혔다. 같은 날 호주 시드니에서 열린 ‘2026 트립닷컴 그룹 글로벌 파트너 서밋’에서는 ‘올해의 전략적 협력 목적지상’도 수상했다.

이현정 부산시 관광정책과장(오른쪽)이 지난 19일 호주 시드니에서 열린 ‘2026 트립닷컴 그룹 글로벌 파트너 서밋’에서 부산시를 대표해 ‘올해의 전략적 협력 목적지상’을 수상하고 있다. 부산시 제공

글로벌 원더스 여행지는 독특한 자연경관과 문화적 매력을 갖춘 특별한 여행지를 대상으로 한다. 트립닷컴 그룹은 플랫폼에 축적된 전 세계 이용자의 검색·예약·구매 데이터와 여행 후기 등을 종합적으로 분석해 우수 여행지를 선정한다. 부산은 실제 이용자의 여행 수요와 평가를 바탕으로 글로벌 추천 여행지에 이름을 올렸다.

전략적 협력 목적지상은 부산시가 글로벌 관광마케팅 분야에서 트립닷컴과 협력해 온 성과를 인정받은 결과라고 시는 설명했다.

이번 성과는 부산의 관광 경쟁력을 해외 여행객의 실제 이용 데이터로 확인했다는 점에서 의미가 있다. 해양·자연·미식·문화 등 부산이 보유한 관광자원이 글로벌 여행시장에서 관심을 얻고 있는 데다, 해외 플랫폼과의 협력도 관광객 유치의 주요 수단으로 자리 잡고 있다는 평가다.

시는 글로벌 여행 플랫폼과 협력을 확대해 해외 여행객의 관심이 실제 방문과 예약으로 이어지도록 관광 홍보와 여행상품 연계 마케팅을 강화할 계획이다. 특히 부산 전역의 차별화된 관광 콘텐츠를 발굴하는 한편 관광객의 체류 기간을 늘리고 지역 내 소비와 재방문을 유도하는 데도 주력할 방침이다.

전재수 부산시장은 “이번 글로벌 100 선정은 부산의 다채로운 관광 매력과 여행 경험이 세계 여행객에게 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “글로벌 관광시장에서 부산의 인지도를 높이고 관광객의 체류와 소비, 재방문 확대로 이어지는 마케팅을 통해 지역경제에 실질적으로 기여하는 글로벌 관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 최근 사회관계망서비스(SNS)와 글로벌 여행 플랫폼을 통해 부산의 관광 경험이 해외로 확산하고 있으며, 익스피디아와 에어비앤비, CNN 등 해외 여행 플랫폼과 언론매체도 부산의 관광 매력을 잇달아 소개하고 있다.

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