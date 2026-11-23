광명 하안주공6·7단지 재건축정비사업 조감도. 지하 3층~지상 최고 44층, 16개 동, 총 3152세대 규모로 조성된다.

IPARK현대산업개발이 1조 1430억 원 규모의 경기도 광명 하안주공6·7단지 재건축정비사업 시공권을 확보했다. 이번 수주로 올해 도시정비사업 누적 수주액은 4조 2515억 원으로 늘어나며 지난해 연간 실적(4조 8012억 원)에 바짝 다가섰다.

34일 IPARK현대산업개발은 지난 21일 서울 구로구 동양미래대학교 회의실에서 열린 하안주공6·7단지 재건축정비사업 시공사 선정총회에서 최종 시공사로 낙점됐다고 밝혔다. 이날 총회에 참석한 토지등소유자 2092명 중 87%에 달하는 1813명이 찬성표를 던지며 압도적인 지지를 보냈다.

◆ 최고 44층·3152세대 매머드급 단지…광명 첫 ‘겐슬러’ 디자인 도입

이번 사업은 경기도 광명시 하안동 296번지 일대 대지면적 10만 4529㎡ 부지에 지하 3층~지상 최고 44층, 16개 동, 총 3152세대 규모의 아파트와 부대복리시설을 짓는 대규모 프로젝트다. 총 연면적은 48만 4413㎡에 이른다.

단지 외관은 세계적인 건축 디자인 그룹 겐슬러(Gensler)와의 협업으로 차별화를 꾀한다. 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 겐슬러의 설계가 광명시 정비사업에 도입되는 것은 이번이 처음이다. 웅장한 규모의 게이트웨이 타워와 통일감 있는 스카이라인을 구축해 지역 내 새로운 랜드마크를 세운다는 구상이다.

주거 쾌적성을 높이기 위한 특화 설계도 대거 적용된다. 구름산과 안양천 등 인접 자연환경을 조망할 수 있도록 남향 위주로 단지를 배치하고, 단지 내부에는 약 1만 1100평 규모의 공원 및 녹지공간을 조성한다. 이와 함께 고층 스카이 커뮤니티와 AI 기반 로봇 주거 서비스 등 미래형 주거 솔루션도 도입될 예정이다.

광명 하안주공6·7단지 재건축정비사업 투시도. 광명시 최초로 해외 설계사 겐슬러의 외관 디자인이 적용된다.

◆ 서울 금천·구로 인접한 ‘더블 생활권’…우수한 학군·자연환경 갖춰

사업지가 위치한 하안동 일대는 서울 금천구·구로구와 맞닿아 있어 사실상 서울 생활권을 공유한다는 평가를 받는다. 금천IC 등을 통한 광역교통망 접근성이 뛰어나 서울 주요 업무지구로의 이동이 수월하다.

교육과 자연 인프라도 탄탄하다. 단지 반경 400m 이내에 가림초와 가림중이 자리하고 있으며 하안초·하안남초·안천중·운산고 등 다수의 학교가 인접해 있다. 도심의 편리한 인프라와 구름산·안양천의 녹지 환경을 동시에 누릴 수 있어 실수요자들의 선호도가 높을 것으로 관측된다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “토지등소유자들의 신뢰에 보답할 수 있도록 겐슬러와 협업해 차별화된 외관 디자인을 선보이고, 우수한 시공 역량을 바탕으로 하안주공6·7단지를 광명시의 새로운 랜드마크로 조성하겠다”라며 “앞으로도 아이파크 브랜드 신뢰를 바탕으로 숙대입구역세권, 강서 방화2구역 등 주요 정비사업지의 추가 수주에 총력을 기울여 연말까지 수주 성과를 확대해 나가겠다”라고 말했다.

◆ 11월 21일 하루에만 1조 5193억 원 수주…연말까지 ‘5조 클럽’ 정조준

IPARK현대산업개발의 올해 정비사업 수주 행보는 가파른 상승세를 이어가고 있다. 연초 성남 태평3구역 공공 참여 재개발(5852억 원)을 시작으로 의정부 장암2구역(9002억 원), 부산 연산13구역(2812억 원), 군포 금정역세권1구역(4482억 원), 고양 능곡3구역(5174억 원)의 시공권을 차례로 따냈다.

특히 시공사 선정총회가 열린 지난 21일에는 부산 수안1구역 재개발(3763억 원)과 광명 하안주공6·7단지 재건축(1조 1430억 원)을 동시에 수주하며 하루 만에 1조 5193억 원의 실적을 올렸다.

업계에서는 IPARK현대산업개발이 연말까지 강서 방화2구역, 광주 산수2구역, 양천 신월7동1구역, 숙대입구역세권 장기전세주택 등 핵심 사업지 수주를 추진하고 있어 지난해 기록(4조 8012억 원)을 넘어설 가능성이 크다는 관측이 나온다.

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