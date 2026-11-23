서울 강남권 아파트값이 약세를 보이고 있지만 새 아파트 청약 열기는 식지 않고 있다. 서울의 입주물량 감소로 신축 아파트의 희소성이 커지고, 재건축초과이익환수제(재초환) 부담금 부과까지 현실화하면서 일반분양 아파트에 대한 관심이 높아지고 있다는 분석이 나온다.

23일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 19일 서울 서초구 ‘디에이치 신반포에스테라’ 전용면적 84㎡ 잔여 5가구 청약에는 1411명이 신청해 평균 282.2대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 단지는 전체 160가구 중 일반분양 물량이 28가구로, 30가구 미만이어서 분양가상한제를 적용받지 않는다. 분양가가 41억5800만∼43억9800만원에 달했지만 청약자가 대거 몰렸다.

강남권 집값은 약세지만 ‘디에이치 신반포에스테라’ 잔여 5가구 청약에 1411명이 몰려 평균 282.2대 1을 기록한 대조적 상황을 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

최근 강남권 아파트값이 하락하는 것과는 대조적이다. 한국부동산원의 ‘11월 셋째 주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 송파구 아파트값은 전주보다 0.42% 떨어졌고, 서초구(-0.31%)와 강남구(-0.30%)도 하락폭이 커졌다.

청약자가 몰린 데는 주변 아파트와의 가격 차이가 영향을 미친 것으로 보인다. 인근 ‘신반포자이’ 전용 84㎡는 지난달 49억원에 거래됐고, ‘메이플자이’ 같은 면적의 매물은 현재 57억∼60억원에 나와 있다. 신반포에스테라의 분양가가 40억원을 웃돌지만 주변 시세와 비교하면 최대 10억원 이상 저렴한 셈이다.

서울의 새 아파트 공급이 줄어드는 점도 청약 열기를 뒷받침하고 있다. 이날 직방에 따르면 12월 서울 아파트 입주 예정 물량은 903가구로, 동작구 ‘힐스테이트동작시그니처’(608가구)와 구로구 ‘개봉루브루’(295가구) 등 2개 단지에 그친다. 부동산114에 따르면 서울 아파트 입주 예정 물량은 올해 2만4362가구에서 내년 2만2376가구, 2028년 1만4615가구로 줄어들 전망이다.

입주물량이 줄어들수록 신축 아파트의 희소성은 커질 수밖에 없다. 특히 강남권은 대규모 신규 공급이 재건축·재개발 사업을 중심으로 이뤄지는 만큼 입지와 가격 경쟁력을 갖춘 분양 단지에 수요가 집중될 것으로 보인다.

재초환 부담금 부과가 현실화한 점도 변수다. 재건축 아파트는 공사비 상승에 따른 추가 분담금 외에 사업이 끝난 뒤 재초환 부담금까지 발생할 수 있다. 반면 일반분양 아파트는 재초환 부담금 납부 대상이 아니어서 상대적으로 자금 계획을 세우기 쉽다. 실제 서초구는 최근 반포현대 재건축 조합에 약 179억원의 부담금 규모를 통보했다. 조합원 1인당 평균 2억2000만원에 달한다. 부담금 규모가 구체화하면서 기존 재건축 아파트의 매수 부담도 커질 수 있다는 관측이 나온다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “재건축 부담금 부과가 임박한 단지는 공사비 상승과 금융비용, 조합원 분담금 등이 겹치며 가격 하향 조정과 거래 위축이 불가피할 전망”이라며 “부담금 부과 여부에 따라 단지 간 가격 차별화가 나타날 수 있다”고 분석했다.

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