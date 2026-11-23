부산지역 특수교육대상학생들이 오케스트라 공연을 관람하고 직접 지휘와 악기 연주에도 참여하며 클래식 음악을 체험하는 자리가 마련된다.

부산시교육청은 이달 26일 학생교육문화회관 대강당에서 특수교육대상학생과 학부모, 특수교사 및 통합학급 담당 교원 등 500여명을 대상으로 ‘2026년 특수학교(급) 문화예술공연’을 개최한다고 23일 밝혔다.

부산교육청이 특수교육대상학생과 학부모, 특수교사 및 통합학급 담당 교원을 대상으로 진행하는 ‘2026년 특수학교(급) 문화예술공연’ 포스터. 부산시교육청 제공

이번 공연은 학생들의 장애 특성과 발달 수준을 고려한 문화예술 체험 기회를 제공해 예술적 감수성을 높이고, 음악을 매개로 학생과 학부모, 교원이 소통하고 공감할 수 있도록 마련됐다.

공연은 방송인 김현철이 이끄는 ‘김현철의 유쾌한 오케스트라’가 맡는다. 친근한 해설과 재치 있는 지휘로 클래식 음악을 쉽게 전달하고, 관객이 직접 지휘와 악기 연주를 체험하는 참여형 프로그램도 진행한다.

부산교육청은 휠체어 이용 등 지원이 필요한 관람객에게 좌석을 우선 배정하고 안전요원을 배치하는 등 편안한 관람 환경을 조성할 계획이다. 공연 중 학생들의 움직임이나 소리 표현도 자연스럽게 수용해 각자의 방식으로 공연을 즐길 수 있도록 지원한다.

김석준 부산교육감은 “이번 공연이 학생들에게 음악의 감동을 느끼는 즐거운 경험이 되고, 학부모와 교원에게는 마음을 충전하는 따뜻한 시간이 되길 바란다”며 “특수교육대상학생의 전인적 성장과 삶의 활력을 위한 문화예술 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.

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