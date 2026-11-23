이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 증시 변동성에 대응해 정부가 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 착수한 것과 관련해 23일 "(증안펀드 외) 추가 대책은 기 마련된 컨틴전시 플랜(비상계획)이 있다"고 밝혔다.



이 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 출입 기자단 간담회에서 "여기(컨틴전시 플랜)에 따라 적절한 시기에 조치가 시행될 수 있게 준비하고 있다"며 이같이 말했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 세종시 정부세종청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 성장률 및 경제전망, 증시대책 등 현안 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이 부총리는 전날 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등 이른바 'F4'와 함께 긴급 시장상황점검회의를 열고 증시 급락 우려를 살피고 대응 방안을 논의했다.



이 자리에서 참석자들은 시장 상황에 따라 증안펀드가 바로 가동될 수 있도록 준비 작업에 즉시 착수하기로 했다.



3개월간 불법 공매도 특별 집중 감시 기간을 운영하기로 했다.



증안펀드는 주가 급락 시기 증권시장 안정을 위해 투입할 목적으로 증권사·은행 등 금융회사와 유관기관이 마련한 기금이다.



코로나19 시기이던 2020년 10조7천600억원 규모의 증안펀드가 조성되고, 2022년 레고랜드 사태 때도 정부가 투입을 고심한 적 있지만 가동되지는 않았다. 이번에 가동된다면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만의 일이 된다.



다만 이 부총리는 증안펀드의 구체적인 투입 시점이 언제인지에는 "오늘 증시가 개장 직후라서 저희도 모니터링을 계속하고 있다"며 "상황을 검토해가면서 판단할 계획"이라고 신중한 태도를 유지했다.



올해 상반기 주가 상승으로 코스피 시가 총액이 급증해 기존 증안펀드 규모 수준으론 효용이 떨어질 수 있다는 지적에는 "규모와 관련된 사항은 가동될 상황을 보면서 검토할 상황"이라고 설명했다.



이 부총리는 "인공지능(AI) 산업에 대한 여러 걱정, 미국의 금리 인상 걱정 등이 포함돼 불확실성이 높아졌고, 우리 증시의 변동성이 매우 커졌다"며 "(최근 증시 하락이 일시적일지는) 예단하기 어려운 상황"이라고 진단했다.



증안펀드 재가동을 고심했던 2022년 레고랜드 사태와 비교해 현재 상황을 평가해달라는 질문에는 "옛날 사정과 건건이 비교하는 건 어렵다"며 말을 아꼈다.



이재명 대통령이 최근 증안펀드를 두고 시장 개입 아니냐는 의견이 있다고 언급한 가운데 관계 당국이 실효성을 높이기 위해 개편도 염두에 두는 것 아니냐는 질문에 이 부총리는 "실제 가동 시 원활히, 실효적으로 작동되는지 점검하겠다는 것"이라며 선을 그었다.



그는 이어 "(18년간) 실제로 작동해보지 않은 상황이라 절차적으로 어떻게 되는지 점검해보겠다는 것"이라고 덧붙였다.



대만처럼 공매도 제한 조치를 강화할 계획은 없느냐는 물음에는 "우리나라 공매도 시스템에서 유사한 규제가 들어와 있고, 우리나라 공매도 규제는 다른 선진국에 비해 규제 수준이 높다"고 설명했다.



이 부총리는 이어 "추가적인 규제보다는 특별 집중 감시 기간을 운영해 불법 공매도를 단속해 불공정 거래 감시 강화에 중점을 둘 생각"이라고 덧붙였다.

<연합>

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