해경이 충남 태안 격렬비열도 인근 바다에서 침몰한 7.93t급 어선 해광호 선체 수색을 시작했지만, 아직 실종 선원들을 찾지는 못했다.



실종 당시 해광호에는 7명이 타고 있었다. 한국인 3명과 인도네시아인 4명이다.

해경이 충남 태안 격렬비열도 인근 바다에서 침몰한 7.93t급 어선 해광호 선체 수색을 시작했지만, 아직 실종 선원들을 찾지는 못했다. 태안해경 제공

조성원 태안해경 경비구조과장은 23일 언론브리핑에서 "전날 오후 7시 36분부터 40분 동안 특수 장비를 갖춘 잠수구조대원 2명을 현장에 투입해 수색을 진행했다"며 "하지만 실종 선원들을 발견하지는 못했다"고 밝혔다.



해경은 조류가 가장 약한 전날 오후 8시를 전후해 잠수구조대원 8명을 2인 1조로 나눠 잠수 수색에 나서려 했으나, 기상 악화로 1차례만 수색할 수밖에 없었다고 설명했다.



1회 잠수 때 잠수 가능 시간은 총 40분인데, 실제 수색할 수 있는 것은 10분가량뿐이다.



조 과장은 "잠수 수색 당시 유속이 매우 빠르고 시야도 1∼2ｍ밖에 확보되지 않아, 구조대원 안전을 고려해 수색을 중단했다"며 "구조대원들이 해저에서 손으로 더듬어가며 해광호 선체를 찾으려 했으나, 도저히 찾을 수 없었다"고 말했다.



해경은 기상여건 등을 고려할 때 25일에나 잠수 수색을 재시도할 수 있을 것으로 보고 있다.



해경은 잠수수색을 재개할 때까지는 해상 수색에 집중할 계획이다.



이날 수색에는 함선 27척과 항공기 8대가 투입됐다.



앞서 해경과 해군은 수색 나흘째인 21일 오후 7시 565분 서격렬비도 북서방 약 22해리(40.7㎞) 인근 53ｍ 깊이 해저에서 선박 추정 물체를 찾았으며, 이튿날 오후 3시 26분 해군 수중무인탐사기(ROV) 카메라를 통해 이 물체가 해광호 선체임을 확인했다.



조 과장은 "ROV 사진상 해광호 선체는 오른쪽으로 30도가량 기울어 있을 뿐 안정적"이라며 "다만 사진만으로는 선체에 충돌 흔적이 있는지 확인할 수 없고, 주변에 폐어망이 매우 많아 ROV가 더 가까이 접근하기 어려운 상황"이라고 설명했다.



다이빙벨 등을 갖춘 해군의 표면공급식 잠수(SSDS) 공조 계획과 관련해서는 "해경도 충분한 구조역량을 갖추고 있다"며 "먼저 해경이 최대한 수색 후 필요한 부분이 있으면 해군에 요청하겠다"고 덧붙였다.



해광호는 16일 오전 7시 16분께 안흥외항(신진도항)을 출항해 17일 오전 3시 7분께 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했지만, 해광호의 선박자동식별장치(AIS) 신호는 오전 4시 32분 사라졌다.



이후 다른 어선 선장의 해광호 위치 확인 요청 등을 거쳐 18일 0시 58분 해경에 연락 두절 사실이 신고됐다.



한편, 해광호는 올해 3월 선체 정기검사에서 별다른 문제가 발견되지 않아 통과됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지