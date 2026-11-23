인천 영종구가 크리스마스를 맞아 지역사회에 따뜻한 희망과 사랑의 불빛을 밝힌다. 구는 ‘영종소리 울려라∼ 메리 크리스마스’를 추진해 지역 곳곳에 야간 경관 조형물을 설치·운영한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 구민과 관광객에게 다양한 볼거리를 제공하기 위한 취지다. 내년 1월 31일까지 관내 총 9개 권역에서 선보인다. 대상지는 하늘체육공원, 운서역 1번 출구, 별빛광장, 달빛광장, 구읍뱃터 은하수광장, 예단포 둘레길 입구, 을왕리해수욕장, 하나개해수욕장, 왕산경로당 일원 등이다.

구는 일자별로 26일 하늘체육공원, 27일 운서역 1번 출구에서 오후 6시부터 구민과 함께하는 점등식을 개최한다. 지역사회가 한데 어우러지는 화합의 장을 만들기 위해 기획됐다. 당일 다양한 문화예술 축하공연 등이 펼쳐질 예정이다.

화려한 조명 아래에서 크리스마스의 설렘을 나누며 특별한 추억과 감동이 전해질 것으로 기대된다. 손화정 영종구청장은 “단순히 불을 밝히는 행사를 넘어 이웃들과 따뜻한 마음을 나누는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 일상에서 행복해지는 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지