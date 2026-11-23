더불어민주당은 연평도 포격 사건 16주기인 23일 희생자들을 추모하며 “북한의 어떤 도발에도 단호하고 엄정하게 대응하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 박성준 수석대변인. 뉴스1

박성준 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 “북한의 포격으로 목숨을 잃은 해병대 고(故) 서정우 하사, 故 문광욱 일병과 민간인 희생자들의 명복을 빈다”며 “유가족과 그날의 상처를 안고 살아가는 연평도 주민들께 깊은 위로를 전한다”고 말했다.

박 수석대변인은 “16년 전 그날, 북한은 연평도에 기습적인 무력 도발을 감행했다”며 “해병대원 2명과 민간인 2명이 목숨을 잃었고, 수십 명이 다쳤다”고 설명했다.

이어 “그러나 북한은 지금까지 일말의 사과도 반성도 없다”며 “오히려 군사분계선 이남에 지뢰를 묻어 우리 장병들을 다치게 했다”고 비판했다.

그는 “지금 이 순간에도 최전선에서 청춘을 바쳐 조국을 지키고 계신 국군 장병들의 노고에 감사드린다”며 “대한민국 안보는 장병들의 헌신 위에 서 있다. 그 헌신이 있기에 국민이 평온한 일상을 누린다”고 강조했다.

그러면서 “민주당은 이재명 정부와 함께 빈틈없는 안보로 국민의 생명과 안전을 지키겠다”며 “굳건한 안보 태세와 실용주의 외교를 바탕으로 한반도 평화체제를 구축하고, 다시는 이 땅에 같은 비극이 일어나지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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