더불어민주당 한병도 원내대표는 23일 “조희대 대법원장 탄핵에는 내란 청산이라는 역사적 소명이 담겨 있다”고 강조했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당은 헌법이 정한 탄핵소추 절차를 추진하겠다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 최고위원들이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 인사하고 있다. 연합뉴스

그는 “내란 청산이 지연되면서 조 대법원장은 국민의 인내심을 시험해 왔다”며 “12·3 불법 비상계엄 이후 조 대법원장의 행보는 헌법과 법률을 자의적으로 해석하고 사법부 수장으로서의 책무를 저버리고 있다는 국민적 의구심을 증폭시켜 왔다”고 비판했다.

이어 “윤석열의 비상계엄 선포 직후 조희대 대법원은 입장 표명을 미루고 심야 간부회의를 개최하며 계엄에 동조하려 했다는 의혹을 자초한 바 있다”며 “어떻게 7만 쪽짜리 기록을 단 9일 만에 뒤집은 재판이 가능했느냐”고 했다. 조 대법원장의 국정감사 선서 거부에 대해서도 “국회증언감정법 위반 의혹으로 사법부 신뢰를 실추시키기도 했다”고 목소리를 높였다.

민주당 ‘조희대 대법원장 탄핵소추 추진단’은 전날 국회에서 2차 회의를 열고 조 대법원장 탄핵 연내 처리 방침을 재확인했다. 양부남 단장은 “조 대법원장에게 계속해서 대법원장직을 맡기는 것은 민주적 가치와 헌정 질서를 위험 상태에 방치하는 것이라는 결론에 도달했다”며 “가능한 한 빠른 시간 내에 탄핵소추안을 정리해 12월이 가기 전에 국회에서 의결되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 한 원내대표는 국민의힘의 대구 장외집회를 겨냥해서는 “뻔뻔한 길바닥 막말 정치가 도를 넘고 있다”며 “지난 주말 대구에서 또다시 장외집회를 열고 대통령께 차마 입에 담기 힘든 망언을 쏟아냈다”고 비판했다.

그는 “국민의힘은 당 차원의 공식적인 반성은커녕 사죄도 없고, 되레 이재명 대통령이 사라져야 끝나는 싸움이라면서 청와대에서 강제 퇴거시키겠다고까지 했다”며 “자신들은 내란 세력을 옹호하고 있으면서 국민이 선출한 대통령께 쿠데타, 반역을 입에 담으니 그 뻔뻔함에 참으로 분노를 느끼지 않을 수 없다”고 했다.

예산안 처리와 관련해서는 “민생 사업 하나, 예산 한 푼이라도 더 살필 천금 같은 시간이 지금도 흘러가고 있다”며 “그런데도 국민의힘은 한가롭게 전국을 다니며 극성 지지층만을 상대로 한 텃밭 투쟁을 이어간다고 한다”고 지적했다. 이어 “민주당은 국민의힘과의 소모적인 정쟁에 휘말리지 않겠다”며 “오직 국민을 위한 입법과 예산 처리로써 민생을 위한 모든 노력을 기울이겠다”고 강조했다.

김희정·장민주 기자 hee@segye.com

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