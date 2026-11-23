이재명 대통령이 21일 울산 동구 동울산종합시장을 찾아 시장상인과 인사하고 있다. 뉴시스(청와대 제공)

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 소폭 올라 37.3%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 16~20일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행 지지도는 지난주보다 0.9%포인트(p) 상승한 37.3%를 기록했다.

부정 평가는 59.9%로 전주 대비 1.0%p 하락했다. ‘잘 모름’은 2.8%였다.

리얼미터에서 조사한 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 8월 4주 차에서 처음 30%대를 기록했고, 이후 30%대를 벗어나지 못하고 있다.

지역별로 보면 대구·경북에서 7.5%p 오른 34.0%로 상승 폭이 컸다. 부산·울산·경남에서도 5.2%p 상승해 38.3%를 기록했다. 반면 대전·세종·충청에서는 4.7%p 하락한 32.1%, 서울은 3.1%p 하락한 30.8%로 집계됐다.

연령대별로는 70대 이상에서 4.2%p 오른 38.3%, 18~29세에서 3.6%p 오른 33.1%였다.

이념 성향별로는 중도층에서 2.4%p 올라 41.1% 지지도를 보였다. 직업별로는 농·임·어업에서 11.4%P(31.9%→43.3%) 지지율이 상승했다.

리얼미터는 “아세안·APEC 순방과 한·중 정상회담, 수출 1조 달러 돌파 등 외교·경제 성과가 부각되며 긍정 평가가 상승했으나, 코스피 5000선 이탈과 수능 AI(인공지능) 부정행위 파문 등 국내 불안 요인이 겹치면서 상승 폭이 제한됐다”고 분석했다.

지난 19~20일 전국 18세 이상 1010명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 35.6%, 국민의힘이 42.5%를 각각 기록했다.

민주당은 직전 조사 대비 1.0%p 상승했고, 국민의힘은 0.5%p 하락했다. 국민의힘은 민주당에 2주 연속 오차범위 밖 우세를 이어 갔다. 다만 격차는 지난주(8.4%p)보다 좁혀진 6.9%p였다.

지역별로는 국민의힘은 전남광주·전북에서 10.9%p(15.3%→26.2%) 지지율이 올라갔고, 대구·경북에서는 4.6%p(53.1%→48.5%) 내렸다. 민주당은 대구·경북에서 7.7%p(23.5%→31.2%) 상승했다.

연령대별로 국민의힘은 40대에서 7.5%p(34.4%→26.9%), 18~29세에서 6.0%p(50.9%→44.9%) 지지율이 내렸지만 60대에서 6.0%p(41.1%→47.1%), 30대에서 5.4%p(49.0%→54.4%) 올랐다.

민주당은 70대 이상에서 4.1%p(28.0%→32.1%) 지지율이 상승했다.

리얼미터는 “국민의힘은 추경호 대구시장 1심 무죄와 한덕수 전 국무총리 파기환송 등 사법 이슈 호재와 민주당 내홍의 반사 이익에도, 장외 투쟁 중심 강경 대치와 당내 갈등이 부담으로 작용하며 지지율이 소폭 하락한 것으로 보인다”고 짚었다.

민주당에 대해서는 “최민희 최고위원 징계 논란 등 당내 계파 갈등과 조희대 대법원장 탄핵 추진에 따른 역풍 우려에도, 대통령의 외교·경제 성과 부각과 AI 부정행위 제재 특별법 추진 등이 맞물리며 지지율이 상승한 것으로 보인다”고 설명했다.

조국혁신당은 7.8%, 개혁신당은 2.9%, 진보당은 0.9%, 기타 정당은 2.1%, 무당층은 8.2%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정 수행 지지도 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.9%였다. 정당 지지도 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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