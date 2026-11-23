코스피가 4800선까지 추락하며 역대 금융위기에 버금가는 폭락장을 겪고 있지만, 현시점에서 추가적인 투매에 동참하기보다 기존 주식을 보유하면서 반등을 기다리는 전략이 유효하다는 증권가 분석이 나왔다. 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 불확실성이 여전한 만큼 최악의 경우 코스피가 4200~4300선까지 하락할 가능성도 있지만, 역사적인 과매도 국면에 진입한 데다 정부의 증시안정펀드(증안펀드) 가동 가능성도 반등 요인으로 꼽힌다.

코스피가 전 거래일보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 마감한 지난 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

23일 한지영 키움증권 연구원은 보고서를 통해 “현재 코스피는 고점 대비 약 46.6% 급락했으며, 이는 97년 외환위기(-75.4%), 닷컴버블 붕괴(-55.7%), 금융위기(-54.5%) 등 역대 위기급의 급락에 해당된다”고 분석했다.

특히 이번 폭락장은 하락 속도가 이례적으로 빠르다는 점이 특징이다. 코스피가 고점 대비 40% 이상 하락하는 데 걸린 기간은 불과 4.5개월이었다. 과거 닷컴버블 붕괴 당시에는 8.4개월, 카드사태와 글로벌 금융위기에는 각각 10.5개월, 11.5개월이 소요됐다.

최근 증시 급락의 배경에는 AI 산업 전반에 대한 불신이 자리 잡고 있다. 지난 20일 코스피가 5% 넘게 급락한 데 이어 미국 증시에서도 앤트로픽(-8.5%), AMD(-13.3%), 엔비디아(-14.0%) 등 주요 AI 관련주가 일제히 폭락했다. 앤트로픽의 차익실현 물량 출회와 AMD의 대중 기술 수출 규제 우려, 엔비디아의 회계처리 관행에 대한 미국 증권거래위원회(SEC) 조사 소식 등이 투매를 촉발했다.

한 연구원은 “AI 기업들의 수익화 지연이 현금흐름 악화와 신용스프레드 확대로 이어지고, 다시 설비투자 여력을 제약할 수 있다는 우려를 아직 해소하지 못한 게 현재 상황”이라고 설명했다.

다만 키움증권은 현시점에서 추가적인 투매에 동참하는 전략의 실익이 점차 감소하고 있다고 판단했다. 실제로 1990년 이후 코스피가 고점 대비 30% 넘게 하락했던 7번의 사례를 분석한 결과, 저점 이후 평균 수익률은 20일 +14.9%, 60일 +27.6%, 120일 +50.9%, 200일 +70.5%로 집계됐다.

한 연구원은 “물론 이는 저점이 사후적으로 확인된 사례인 만큼 현재 시점의 기대수익률로 직접 적용하기는 어렵지만, 급락장 막바지에 매도에 동참하는 것보다 버티는 쪽이 더 유리해질 가능성을 내포한다”고 분석했다.

정부의 증안펀드 가동 가능성도 반등 요인으로 꼽았다. 정부는 지난 22일 긴급 시장상황점검회의인 F4 회의를 열고 시장 상황에 따라 증안펀드를 가동할 수 있도록 발동 체계를 점검하겠다고 밝혔다. 과거 2003년과 2008년에는 실제 증안펀드 자금 집행 이후 1년간 코스피가 각각 41.3%, 42.0% 상승했다.

한 연구원은 “이번 증안펀드는 실제 집행 이전이라도 가동 가능성을 시장에 강하게 전달하는 것만으로 투자자들의 심리적 안정을 유도할 수 있을 것으로 판단한다”고 밝혔다. 2020년과 2022년, 2024년에는 실제 집행 없이도 증안펀드 발표 및 가동 준비 전후로 단기 저점이 형성된 바 있기 때문이다.

다만 반도체 기업의 이익 전망에 대한 불신이 여전한 만큼 주가순자산비율(PBR)을 활용해 증시 하단을 추정했다. 현재 코스피의 선행 PBR은 약 0.91배로, 금융위기 당시 저점인 0.8배 안팎을 적용하면 코스피가 4200~4300선까지 하락할 가능성도 있다는 분석이다.

한 연구원은 “어디까지나 워스트 시나리오 일뿐, 주가상 역대급 과매도 인식, 증안펀드 투입 가능성 등을 고려 시, 워스트 시나리오의 현실화 가능성은 낮다"고 평가했다. 이어 “4800포인트까지 내려온 현시점에서 추가적인 레벨다운은 일시적인 현상에 그칠 가능성이 높은 만큼, 기존 포지션을 보유하면서 버티고 가는 전략의 실효성이 클 것으로 판단한다”고 강조했다.

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