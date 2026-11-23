TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 화면 캡처

배우 전원주가 공식 행사에서 다소 휘청이는 모습이 포착되면서 건강을 걱정하는 반응이 이어지고 있다.

전원주는 지난 20일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 열린 ‘제1회 대종상의 날’ 포토월 행사에 참석했다.

이날 공개된 현장 영상에는 관계자의 안내를 받아 레드카펫에 등장한 전원주의 모습이 담겼다. 전원주는 취재진 앞에 서는 과정에서 잠시 몸의 균형을 잃은 듯 휘청였고, 주변을 살피는 모습도 보였다.

이후에는 취재진의 응원에 양팔을 들어 화답하고 손가락 하트 포즈를 취하는 등 예정된 포토월 촬영을 마쳤다.

행사 영상이 공개된 뒤 온라인상에서는 전원주의 걸음걸이와 발음 등을 두고 건강을 염려하는 반응이 나왔다. 최근 공개된 일상 영상 속 모습까지 함께 언급되며 걱정하는 목소리가 이어졌다.

다만 영상에 담긴 일시적인 모습만으로 구체적인 건강 상태나 원인을 판단할 수는 없다.

전원주는 앞서 자신의 건강 상태를 직접 밝힌 바 있다. 지난 4월 방송된 TV조선 ‘퍼펙트 라이프’에 출연해 치매 전 단계로 알려진 경도인지장애 진단을 받았다고 고백했다.

당시 그는 기억력 저하로 겪는 어려움을 털어놨다. 얼마 전에 만났던 사람도 쉽게 알아보지 못하고, 시간이 지날수록 기억력이 떨어지는 것 같다고 밝혔다.

지난달 방송된 MBN ‘언포게터블 듀엣2’에서도 비슷한 고민을 전했다. 55년 지기 배우 김형자와 함께 출연한 그는 기억력 저하로 인한 일상의 어려움을 이야기하며 안타까움을 자아냈다.

경도인지장애는 정상적인 노화 과정에서 나타나는 수준보다 기억력 등 인지 기능이 저하된 상태를 말한다. 일상생활 수행 능력은 대체로 유지되지만 치매로 진행할 가능성이 있어 지속적인 관찰과 관리가 필요한 것으로 알려져 있다.

한편 1939년생인 전원주는 1960년 CBS 성우극회 4기로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘대추나무 사랑걸렸네’, ‘서울뚝배기’ 등 다수의 작품에 출연하며 오랜 시간 대중의 사랑을 받아왔다.

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