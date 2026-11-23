한국 여성의 임금이 남성의 72% 수준에 그쳐 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 성별 임금 격차가 가장 큰 것으로 나타났다. 10년 전보다 격차가 줄어들기는 했지만 여전히 일본과 미국 등 주요국보다 차이가 컸다. 특히 저임금 구간에서는 성별 임금 격차가 다시 확대되는 등 노동시장의 성별 임금 불균형이 해소되지 않고 있다.

현금. 클립아트코리아 제공

23일 OECD 임금 통계에 따르면 2025년 한국의 남녀 중위임금 격차는 27.8%로 집계됐다. 여성의 중위임금이 남성의 72.2% 수준이라는 의미다. 지난해 통계가 공개된 OECD 13개국 가운데 가장 높은 수치다.

한국의 뒤를 이어 일본이 20.1%로 2위를 기록했으며 미국은 17.9%였다. 한국은 일본보다 7.7%포인트, 미국보다 9.9%포인트 격차가 컸다. 격차가 가장 작은 콜롬비아는 2.6%에 그쳤다.

한국의 성별 임금 격차는 장기적으로 축소되는 추세다. 2015년 37.2%에서 2020년 31.5%, 2023년 29.3%로 낮아졌고, 2024년 29.0%에 이어 지난해에는 27.8%를 기록했다. 10년 사이 9.4%포인트 줄었지만 여전히 OECD 최고 수준을 벗어나지 못하고 있다.

문제는 임금 수준에 따라 성별 격차의 개선 속도가 다르다는 점이다.

지난해 한국의 하위 10% 임금 기준선에서 남녀 격차는 8.9%로 전년(7.3%)보다 1.6%포인트 확대됐다. 2017년 10.6%를 기록한 이후 8년 만에 가장 높은 수준이다. 2015년 16.1%에서 2019년 7.3%까지 줄었던 격차가 다시 커진 것이다.

반면 상위 10% 임금 기준선의 남녀 격차는 지난해 30.7%로 전년(32.3%)보다 1.6%포인트 축소됐다. 2015년 38.7%와 비교하면 10년 동안 8.0%포인트 줄었다. 상위 10%와 하위 10% 임금 기준선의 성별 격차 차이는 21.8%포인트에 달했다.

이 같은 격차에는 여성의 경력단절과 재취업 과정에서 발생하는 고용의 질 저하 등 노동시장의 구조적 문제가 영향을 미친 것으로 분석된다.

OECD의 최근 한국 출산·노동·가족정책 분석 보고서에 따르면 2025년 한국 여성 임금근로자의 비정규직 비율은 47%로 남성(31%)보다 16%포인트 높았다. 출산과 육아 등으로 경력이 중단된 여성이 노동시장에 다시 진입하더라도 이전과 비슷한 수준의 일자리를 확보하기 어려운 고용구조가 임금 격차를 키우는 요인으로 지목된다.

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