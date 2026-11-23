올해 들어 주요 시중은행의 40대 차주 마이너스통장 연체액이 80% 넘게 급증한 것으로 나타났다. 금리 상승과 주식시장 조정이 겹치면서 이자 상환 부담이 커진 영향으로 풀이된다. 특히 60대 이상 고령층은 다른 연령대보다 연체율이 높았다.

서울 시내 시중은행 ATM기기의 모습. 뉴시스

23일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 10월 말 기준 40대 차주 개인 마이너스통장 연체액은 399억8402만원으로 지난해 말(220억1749만원)보다 81.6% 증가했다.

하반기 들어 증가세는 더욱 가팔라졌다. 40대 연체액의 월평균 증가 규모는 상반기 13억7129만원에서 하반기(7~10월) 24억3470만원으로 두 배 가까이 늘었다.

50대 연체액도 지난해 말 194억3073만원에서 올해 10월 말 343억9955만원으로 77.0% 증가했다. 전체 마이너스통장 연체액은 같은 기간 708억959만원에서 1187억4460만원으로 67.7% 늘었으며, 증가액의 68.7%가 40·50대에 집중됐다.

금융권에서는 주거비와 양육비 부담이 큰 30·40대와 은퇴 전후 소득 공백기에 놓인 50·60대의 상환 여력이 약화한 것으로 보고 있다. 주식시장 조정으로 빚을 내 투자한 차주들의 자금이 묶이면서 이자 부담이 커졌을 가능성도 제기된다.

한 시중은행 관계자는 “주거비와 양육비 등 고정지출 부담이 큰 30·40대와 은퇴 전후 소득 공백기에 주식시장 투자에 나선 50·60대가 마이너스통장 이자 납입에 한계를 드러낸 것으로 보인다”고 말했다.

마이너스통장 연체율은 60대 이상에서 가장 높았다. 10월 말 기준 60대 이상 연체율은 0.44%로 지난해 말(0.34%)보다 0.10%포인트(p) 상승해 전체 평균(0.27%)을 웃돌았다. 20대 이하도 0.37%로 뒤를 이었다. 50대는 0.26%, 40대는 0.25%, 30대는 0.24%였다.

마이너스통장을 포함한 전체 개인 신용대출 연체율도 지난해 말 0.30%에서 올해 10월 말 0.44%로 상승했다. 연령대별로는 20대 이하(0.75%)와 60대 이상(0.73%)이 높았다.

한 금융권 관계자는 “신용대출은 만기 연장 때마다 금리를 재산출하는 구조인 만큼 높아진 금리가 반영되면 연체율이 추가로 오를 가능성이 있다”고 말했다.

한편 5대 은행의 지난 19일 기준 마이너스통장 사용 잔액은 44조4286억원으로 지난해 말보다 11.3% 증가했다. 반면 약정 한도는 1.5% 줄면서 한도 소진율은 41.31%에서 46.70%로 5.39%포인트 상승했다.

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