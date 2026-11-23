정부가 내년도 부동산 보유세 산정 기준이 되는 공시가격 현실화율을 올해 수준으로 동결하기로 했지만, 서울 비강남권과 경기 남부권의 공시가격 상승폭은 커질 것으로 전망된다.

서울 노원구의 한 부동산에 매물 정보가 게시되어 있다. 뉴시스

올해 서울 아파트값 상승세가 중하위권 지역과 경기 남부 반도체 벨트 주변에 집중된 반면 강남3구는 상대적으로 부진한 흐름을 보이면서 지역별 공시가격 변동에도 차이가 나타날 것으로 예상된다.

23일 관계기관에 따르면 국토교통부는 지난 20일 중앙부동산가격공시위원회를 열고 내년도 공시가격 현실화율을 올해와 같은 수준으로 유지하기로 했다. 이에 따라 공동주택과 단독주택, 토지의 현실화율은 5년 연속 동결되며 내년에도 69.0%가 적용된다.

지난 8월 발표된 내년도 세제개편안에 따른 보유세 부담 확대 가능성을 고려한 조치로 풀이된다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 연합뉴스에 “현실화율 인상에 따른 추가적인 세 부담 확대를 차단했다는 의미가 있다”면서도 “종부세 공정시장가액비율과 세율, 공제제도 등 변수가 있어 현실화율 동결만으로 보유세 부담이 안정된다고 보기는 어렵다”고 말했다.

한국부동산원에 따르면 서울 아파트 매매가격은 올해 11월 셋째 주까지 누적 8.91% 상승해 지난해 연간 상승률인 8.98%에 육박했다.

올해는 지난해와 달리 비강남권의 상승세가 두드러졌다. 성북구가 17.76%로 가장 높은 상승률을 기록했고 서대문구(15.03%), 구로구(13.80%), 강서구(13.73%), 동대문구(13.53%), 관악구(13.30%), 노원구(13.24%) 등이 뒤를 이었다.

지난해 대부분 5%대 상승에 그쳤던 지역들이 올해 두 자릿수 상승률을 기록하면서 내년 공시가격 오름폭도 커질 가능성이 있다.

반면 강남3구는 상대적으로 약세를 보였다. 올해 11월 셋째 주까지 강남구 아파트값은 2.57% 하락했고 서초구도 0.80% 떨어졌다. 송파구는 3.38% 상승했지만 지난해와 비교하면 오름폭이 크게 줄었다. 이에 따라 강남권 초고가 재건축 단지의 가격 조정이 내년 공시가격에 반영될지도 관심사다.

경기 남부권은 반도체 산업 호황 기대감 등을 바탕으로 상승세를 이어갔다. 올해 누적 아파트값 상승률 상위 10위권에는 경기 지역이 8곳 포함됐다. 화성시 동탄구가 23.01%로 가장 높았고 수원시 영통구(19.29%), 광명시(19.08%), 안양시 동안구(18.86%) 등도 높은 상승률을 기록했다.

내년도 공시가격은 내년 1월 1일 기준 시세를 토대로 산정된다. 현실화율이 동결되더라도 올해 집값 상승률과 지역별 가격 흐름에 따라 공시가격과 보유세 부담은 차이를 보일 것으로 예상된다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “현실화율 69%를 단순 적용할 경우 시세 20억원이 넘으면 종부세 기본공제액인 공시가격 14억원 수준”이라며 “이런 가격대에 해당하는 서울 한강벨트와 경기 남부 일부 지역은 종부세 과세 대상이 늘어날 가능성이 있다”고 말했다.

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