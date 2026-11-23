지난 19일 오후 2시9분, 한국의 올해 누적 수출액이 1조달러를 넘어섰다. 독일·미국·중국에 이어 세계 네 번째다. 바로 다음 날 코스피는 5.21% 급락했다. 수출 1조달러를 이끈 반도체가 이번에는 지수 하락을 주도했다.

세계 주요국의 금융시장 지표가 표시된 전광판. 코스피와 미국 반도체주가 함께 급락하면서 23일 국내 증시 개장에 투자자들의 관심이 쏠린다. 기사 특정 내용과 무관. unsplash

23일 한국거래소에 따르면 지난 20일 코스피는 전 거래일보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 마감했다. 13일 종가 5290.53과 비교하면 한 주 만에 420.57포인트(7.95%) 하락했다. 13일 코스피를 그대로 따라가는 상품에 1000만원을 넣었다면 일주일 뒤 평가액은 약 920만5000원이다.

종가 기준 4800선은 1월 20일 이후 10개월 만이다. 20일 오전 11시54분에는 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 멈추는 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피 매도 사이드카는 지난 6일 이후 약 2주 만이다.

◆외국인 4.5조 순매도…삼성전자·SK하이닉스에 집중

외국인은 11월 16일부터 20일까지 유가증권시장에서 정규장과 애프터마켓을 합쳐 4조5159억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 순매도 상위 종목은 삼성전자 보통주(1조7905억원)와 SK하이닉스(9401억원)였다.

외국인 매도가 두 종목에 쏠리는 현상은 올해 내내 이어졌다. 올해 1월부터 17일까지 외국인의 코스피 누적 순매도 222조310억원 가운데 85.5%가 SK하이닉스와 삼성전자에서 나왔다.

20일 하루 동안 외국인은 1조1322억원, 기관은 9509억원을 순매도했다. 개인이 1조5946억원을 사들였지만 지수를 받치지 못했다. 삼성전자는 7.01% 내린 18만3100원, SK하이닉스는 5.92% 내린 111만3000원에 마감했다. 국내 증시가 문을 닫은 뒤 미국에서 낙폭이 더 커졌다.

◆美 반도체 하루 10.73%↓…엔비디아 ‘호실적’도 못 막았다

20일(현지시간) 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수는 10.73% 떨어졌다. 한 주 하락률은 17.13%다. 나스닥종합지수는 5.28% 내려 올해 상승분을 모두 반납했다.

엔비디아는 14.01% 급락한 125.53달러로 52주 신저가를 썼다. 한 주 동안 약 23%, 지난달 6일 사상 최고가와 비교하면 약 48% 빠졌다. 뉴욕에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)도 13.11% 떨어졌다.

엔비디아 실적은 나쁘지 않았다. 지난 17일 발표한 2027회계연도 3분기 매출은 1158억달러로 1년 전보다 103% 늘었다. 4분기 매출 전망은 1300억달러(±3%)이고, 4분기에는 한 주가 더 포함돼 있다.

수익성 전망은 낮아졌다. 4분기 매출총이익률 전망치는 71~72%로 3분기(74.8%)보다 2.8~3.8%포인트 낮다. 이 범위는 엔비디아가 8월에 이미 예고한 수준이다.

중국 데이터센터 컴퓨팅 매출은 올해 내내 전망에서 빠져 있었다. 이번에 달라진 점은 출하 중단이다. 엔비디아는 3분기에 중국으로 호퍼 제품 24억달러어치를 출하했고, 이제 출하를 멈췄다고 밝혔다.

주가를 더 크게 흔든 것은 경영과 회계를 둘러싼 불확실성이다. 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)는 12일(현지시간) 사생활 의혹 속에 CEO와 이사직에서 물러났다. 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 겸하고, 하비 존스 이사가 첫 이사회 의장을 맡았다.

17일에는 월스트리트저널(WSJ)이 미국 증권거래위원회(SEC)가 엔비디아 공시의 투자자 오도 여부를 민사 조사하고 있다고 보도했다. 20일에는 로이터통신이 SEC 집행 담당자들이 엔비디아의 잠재적 회계 문제를 들여다보고 있다고 전했다.

SEC는 논평을 거부했다. 조사 대상과 시작 시점은 확인되지 않았고, 조사가 시작됐다는 사실만으로 위반 여부를 판단할 수는 없다. 엔비디아는 통상 실적 발표일에 내던 분기보고서(10-Q)를 이번에는 몇 주 안에 제출하겠다고 밝혔다.

데이터센터 비용 부담도 커질 수 있다. 미국 상원은 19일(현지시간) 대형 데이터센터가 전력망 증설 비용을 더 부담하도록 하는 ‘초당적 미국 적정가격·일자리법’을 62대33으로 통과시켰다. 하원 심사가 남아 있다.

◆수출 1조달러 돌파했는데…코스피는 10개월 전 수준으로

관세청에 따르면 11월 1일부터 10일까지 반도체 수출액은 166억3200만달러로 전년 동기보다 331.2% 늘었다. 같은 기간 전체 수출 증가율은 111.9%였고, 반도체가 전체 수출의 49.7%를 차지했다.

열흘 치 수치만으로 연간 실적을 전망하기는 어렵다. 이 기간 조업일수는 7.5일로 지난해(7일)보다 반나절 많았다. 수출이 늘어도 기업 이익률은 같은 폭으로 오르지 않는다.

수출과 주가가 반대로 움직이는 배경으로 시장은 미래 이익에 대한 의구심을 꼽는다. 하장권 한화투자증권 연구원은 외국인 매도가 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 배경으로 메모리 반도체 기업의 이익이 지금 수준을 유지할 수 있을지에 대한 의구심을 꼽았다. 시장이 현재 실적보다 반도체 가격과 인공지능(AI) 투자 지속 가능성을 더 민감하게 반영하고 있다는 해석이다.

20일 오후부터 21일 새벽까지 거래된 코스피200 야간선물은 700.00에 마감했다. 20일 주간선물 종가(752.75)보다 7.01% 낮은 수준이다. 23일 국내 증시 개장을 앞두고 하락 압력이 커졌지만, 야간선물 하락률이 코스피에 그대로 반영되지는 않는다.

◆23일 외국인 매도 멈출까…26일 금통위도 변수

23일 가장 먼저 볼 숫자는 외국인 순매도 규모다. 외국인은 유가증권시장에서 6거래일 연속 순매도 중이다. 이달 들어 하루 평균 순매도액은 1조1000억원대였다.

이 흐름이 이어지고 매물이 삼성전자와 SK하이닉스에 몰리면 지수 하락 압력이 계속될 수 있다. 외국인 매도가 줄고 반도체 대형주 낙폭이 좁아지면 단기 반등을 시도할 여지가 생긴다. 미국 증시가 더 떨어지거나 환율이 크게 움직이면 반등 폭은 제한된다.

올해 한국의 누적 수출액이 1조 달러를 넘었지만, 코스피는 지난 한 주 동안 7.95% 내렸다. 외국인은 4조5159억원어치를 순매도했고, 미국 증시에서 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)는 13.11% 하락했다. 생성형 AI로 제작한 이미지

미국에서는 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)가 23일, 델테크놀로지스가 24일(현지시간) 실적을 발표한다. 한국시간으로는 각각 24일과 25일 오전에 결과를 확인할 수 있다. AI 서버 수요가 유지되는지가 핵심이다.

25일 오후 10시30분(한국시간)에는 미국 10월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 3분기 국내총생산(GDP) 수정치가 나온다. 물가 흐름에 따라 연방준비제도(Fed)의 통화정책 전망이 달라질 수 있다.

26일에는 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 결정한다. 현재 금리는 연 3.00%로 지난달 동결됐다. 3분기 GDP가 1.0% 성장해 한은 전망치(0.3%)를 웃돌았다.

10월 소비자물가와 근원물가 상승률이 모두 2.8%를 기록해 추가 인상 가능성이 거론된다. 같은 날 미국 증시는 추수감사절로 휴장하고, 27일에는 조기 폐장한다. 거래량이 줄어 변동성이 커질 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지