1970년대 일본에서 연속으로 기업 폭파사건을 일으켰던 급진 무장투쟁 단체 ‘동아시아 반일 무장전선’의 조직원 중 한 명이 사형수로 복역 중 사망했다.

23일 NHK 등에 따르면 일본 법무성은 동아시아 반일 무장전선의 조직원이었던 마스나가 도시아키(78)는 전날 아침 도쿄 구치소에서 사망했다. 사인은 정확히 밝혀지지 않았으나 뇌경색으로 치료 중이었던 것으로 전해졌다.

도쿄 구치소 전경. 교도연합뉴스

동아시아 반일무장전선은 대학 중퇴생, 한국 근현대사 전공 대학원생, 회사원 등으로 구성된 무장투쟁단체로, 일본이 일제의 무반성과 무책임에 대한 대가를 치러야 한다고 주장했다. 이들은 제국주의 침략과 식민 지배로 성장한 주요 기업들을 대상으로 연속해 폭파 사건을 일으켰다.

마스나가는 1974년 8월 도쿄 마루노우치에 있던 미쓰비시 중공업 본사 건물에 시한폭탄을 설치해 폭파했다. 이로 인해 8명이 사망하고 380명이 다쳤다. 마스나가는 살인 혐의로 재판에 넘겨졌고 1987년 일본 최고재판소(대법원)에서 사형을 확정받았다. 이후 도쿄 구치소에 수감돼 있었다.

동아시아 반일무장전선은 마스나가가 연루된 미쓰비시 중공업 본사 폭파사건 외에도 같은 해 10월 미쓰이물산 본사 폭파사건 등 1974∼1975년 일본 기업 본사나 공장을 연이어 공격했다.

이들 중 8명이 기소됐고, 사형이 확정된 2명 가운데 조직의 리더격이었던 다이도지 마사시는 2017년 도쿄구치소에서 먼저 병사했다.

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