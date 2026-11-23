유네스코 세계유산인 서울 종묘 앞 세운4구역 재개발을 둘러싼 서울시와 국가유산청 간 갈등이 깊어지고 있다. 국가유산위원회가 세운4구역 유적 보존방안을 부결하면서 당초 계획했던 착공 일정에 차질이 생겼다. 세계유산영향평가(HIA) 이행 명령의 적법성을 놓고 사업시행자인 서울주택도시개발공사(SH)와 국가유산청 간 법적 공방도 본격화할 전망이다.



22일 SH 등에 따르면 국가유산청장을 상대로 제기한 ‘세계유산 종묘와 그 역사문화환경 보호에 필요한 조치 이행명령 처분 취소’ 소송의 첫 변론기일이 오는 25일 대전지법 행정1부에서 열린다. 국가유산청은 지난 5월 세운4구역에 들어설 고층 건물이 종묘에서 바라보는 경관을 훼손할 우려가 있다며 SH에 유산영향평가를 실시하고 그 결과를 반영해 사업시행계획을 보완·조정하라고 명령했다. SH는 이에 불복해 행정소송을 제기했다. 시와 SH는 세운4구역이 종묘 경계에서 180m가량 떨어져 있어 역사문화환경 보존지역인 100m 이내에 해당하지 않으며 유산영향평가 이행을 강제하는 것은 부당하다는 입장이다.

SH와 국가유산청의 소송과 별개로 매장유산 보존방안까지 부결되면서 내년 착공 일정도 불투명해졌다. 국가유산위원회는 지난 18일 정부대전청사에서 매장유산분과 회의를 열고 ‘세운4구역 도시환경정비사업부지 내 유적 보존방안’ 안건을 최종 부결했다. 2024년 1월 심의를 시작한 지 약 2년10개월 만이다. 위원회는 제출된 계획이 ‘원위치 보존 원칙’과 주변 공간의 역사·문화적 정체성 확보 필요성을 충분히 반영하지 못했다고 지적했다. 유적의 위치와 방향, 유구 상호 간 관계와 주변 도로·배수 체계 등 한양도성의 역사적 공간 구조를 반영할 수 있는 계획이 미흡하다고도 봤다. 위원회의 결정으로 SH는 유적 보존방안을 다시 마련해 심의를 받아야 한다.



시는 지난 20일 호준석 대변인 명의 입장문을 내고 ‘몽니’, ‘폭력적 행정’이라며 강하게 반발했다. 시는 국가유산청이 2024년 배수로와 이문 유구 등 매장유산을 이전보존 대상으로 명시해 시행자가 이전·보관과 복토를 마쳤지만 돌연 원위치 보존을 요구하며 기준을 바꿨다고 주장했다. 또 사업이 20년 넘게 지연되면서 매월 약 14억원의 이자 부담이 발생하고 있다며 주민 피해를 줄여야 한다고 강조했다. 오세훈 서울시장 역시 지난 18일 서울시의회 시정 질문에서 국가유산청을 겨냥해 세운4구역 사업을 고의적으로 지연시키고 있다며 “합법을 가장해 사실상 행정적인 몽니를 부리고 있다”고 비판했다.

반면 위원회 소속 위원들은 지난 20일 시의 주장이 사실과 다르다며 유감을 표명했다. 위원회가 제시한 원위치 보존 원칙은 발굴 유적 전체를 현장에 그대로 보존하라는 뜻이 아니라 개발사업이 끝난 뒤 주요 유적인 이문과 배수로를 원래 자리에 복원해 시민들이 역사적 가치를 이해할 수 있도록 하자는 취지였다고 설명했다.



허민 국가유산청장은 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “국가유산청과 사업 시행자가 그동안 충분히 소통해 왔음에도 오 시장이 이를 ‘행정 갑질’, ‘몽니’ 등으로 매도”했다며 “강한 유감”이라고 밝혔다.

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