서울 금천구가 직원들이 올 한 해 동안 추진한 행정 혁신 우수 사례를 뽑는 경진 대회인 ‘2026년 금천구 혁신 어워드’를 개최한다. 직원과 구민들의 투표를 거쳐 우수 사례를 널리 알리고 업무 개선에 힘쓴 직원들을 격려하기 위한 차원이다.



구는 올 1~3분기 업무 혁신 우수 부서 선정 사업을 통해 낙점된 10건을 대상으로 27일까지 온라인 투표를 진행한다고 22일 밝혔다. 구민을 비롯한 국민 누구나 서울시의 모바일 투표 플랫폼인 엠보팅에서 투표할 수 있다.



올해 인공지능(AI) 및 디지털 기술을 활용한 구의 행정 서비스 개선 사례들이 눈길을 끈다. 구가 전국 최초로 구축한 AI 기반 토지 거래 허가 신청 자동화 시스템, 내 재산세 미리 계산 서비스, 차량 정보와 행정 정보를 연계한 공영주차장 주차요금 자동 감면 서비스, AI 세무 챗봇 고도화가 대표적이다. 이 외에 구가 민간과 협업해 개발한 친환경 청소차와 미세먼지 고형화 장치, 고립 가구 관계 회복 및 고독사 예방 사업, 현장 중심 자원봉사 혁신 등이 포함됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지