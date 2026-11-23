서울시가 종로구 인왕산 자락 옥인동 일대 노후 저층 주거지에 2029년까지 139억5000만원을 들여 주차공간과 어린이 돌봄·노인복지시설 등을 설치한다. 기존 골목과 마을 모습을 유지하면서 부족한 생활기반시설을 확충해 주민 불편을 줄인다는 구상이다.



시는 옥인동 일대 3만282.5㎡를 대상으로 ‘휴먼타운 2.0 도시재생 인정사업 계획’을 추진한다고 22일 밝혔다. 앞서 서울시 도시계획위원회 재생분과위원회는 지난 20일 국비 55억8000만원과 지방비 83억7000만원을 투입해 생활기반시설 4곳을 조성하는 계획안을 조건부 가결했다.



휴먼타운 2.0은 전면 철거 방식의 재개발이 어려운 노후 저층 주거지에서 마을의 지형과 경관을 살리며 주민 스스로 주택을 정비하도록 지원하는 시의 정책이다. 공공이 도로와 생활기반시설을 정비하고 건축규제 특례와 금융지원을 제공하면 집주인은 각자 소유한 땅에 집을 새로 짓거나 고칠 수 있다.



공영주차장 29면을 조성해 세대당 주차면수를 기존 0.56대에서 0.72대로 약 29% 늘리고 지하 1층∼지상 3층 규모의 어린이 키즈센터에 초등 돌봄공간과 서울형 키즈카페를 마련한다. 노인복지시설을 짓고 지하 1층∼지상 4층 규모의 주민공동이용시설에서는 마을도서관과 어린이도서관을 운영한다. 아파트 관리사무소처럼 골목 환경관리와 간단한 집수리 등 주민 생활불편을 해결하는 마을관리사무소 ‘모아센터’도 들어선다. 시와 종로구는 내년 부지 확보·설계를 거쳐 2028년 착공하고 2029년 시설별로 순차 준공할 계획이다.



시는 지난달 옥인동 일대를 특별건축구역으로 지정해 건축규제를 완화했다. 건축을 계획하는 주민은 시 전문가 자문단 ‘휴머네이터’를 통해 기획설계와 상담을 무료로 지원받을 수 있다.

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