대통령의 하루는 곧 국정의 흐름이다. 한마디 발언과 하나의 일정, 작은 결정 하나에도 정부가 향하는 방향이 담긴다. ‘청와대 24시’는 대통령의 말과 대통령실의 움직임을 하루 단위로 정리해 독자들에게 전한다. 하루 동안 있었던 주요 발언과 정책, 현장의 분위기를 핵심만 간결하게 담았다. 오늘의 국정을 가장 빠르고 쉽게 읽는 기록이다.

이재명 대통령은 22일 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 불거진 인공지능(AI) 부정행위 방지 대책 혼선에 책임을 지고 사의를 표하자 곧장 면직안을 재가했다. 한성숙 국무총리에게는 수능 사후 조치 등 대응에 책임감을 갖고 만전을 기하라고 지시했다.

사진=청와대사진기자단

①李대통령 “시험의 공정성, 결코 타협 못 하는 원칙”

강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 같은 사의 수용과 대통령 지시 내용을 전하며 “신임 교육부 장관 인선은 절차대로 진행될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 AI 부정행위에 대한 강경 대응 의지도 재차 표했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “AI 기술을 악용한 부정행위에 대한 우려가 수능을 넘어 논술과 내신 시험으로까지 확산되고 있다”며 “시험의 공정성은 결코 타협할 수 없는 원칙”이라고 강조했다. 이어 “시험 중 문제지 촬영과 외부 전송을 기술적으로 막기 위한 법적 근거를 전면적으로 정비하도록 지시하겠다”며 “국가자격시험을 비롯한 각종 시험의 관리 실태도 전 부처와 청와대가 함께 점검하고 필요한 경우 법령 개정도 추진하겠다”고 밝혔다. 또 문제지에 고유 식별 표식을 넣어 촬영·유출 시 출처를 확인하는 방안도 검토하도록 지시했다며 “부정행위에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다”고 했다.

이 대통령은 전날에도 엑스에 “수능 부정행위 신고 포상금은 최대 1억원이 아니라 부정행위 1건당 최소 1억원이고 원칙적으로 부정행위자 수만큼 가산한다”고 밝혔다.

②李 “장시간 비행·빼곡한 일정에 치아 흔들리고 코피도 자주”

이 대통령은 야권에서 제기한 ‘순방이 너무 잦다’는 비판을 향해 “무역에 의존하는 개방형 통상국가에서 순방외교는 빠질 수 없는 대통령의 주요 업무”라고 직접 반박했다. ‘돼지 눈에는 돼지만 보인다’는 고사까지 다시 꺼내 들며 야권을 겨냥했다. 임기 초 순방이 상대국과의 실질적인 관계 개선 효과를 낼 수 있다는 점을 강조하며 외교 성과 부각에 나선 것이다.

이 대통령은 이날 엑스에 “장시간 비행에 숨 쉴 틈 없는 빼곡한 일정으로 몸살에 치아가 흔들리고 코피까지 자주 터지는 힘든 일이지만, 국가 이미지 개선과 관계 개선, 수출시장 확대 등 성과가 큰 임기 초 순방은 꼭 해야 할 국정과제”라고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석이 ‘순방외교가 너무 잦다’는 야당의 비판에 반박한 글도 함께 공유했다. 이 대통령은 “해외순방을 바쁜 기업인들 붙잡아 음주가무나 즐기고 관광과 호화쇼핑 기회로 생각하는 사람들 입장에서는, 순방 가는 대통령이 놀러 가는 것으로 보일 수밖에 없다”고 꼬집었다. 한자로 ‘佛眼見佛 豚眼見豚’(불안견불 돈안견돈)이라고 적은 뒤 “부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다는 의미 깊은 고사의 일부이니 표현이 거칠다는 비방은 자제 바란다”고도 썼다. 지난달 31일 같은 고사를 언급했다가 국민의힘에서 ‘국민의 정당한 문제 제기를 돼지에 빗댄다’고 비판한 것을 염두에 둔 것으로 보인다.

한발 더 나아가 권력을 오남용하는 이들을 경계해야 한다는 경고도 내놓았다. 이 대통령은 “권력을 누리고 즐기며 억압하고 빼앗는 기회로 여기는 사람들에게 권력이 주어지는 것은 재앙”이라고 언급했다. 그러면서 “여당이든 야당이든 할 것 없이 공적 지위에 있거나 사실상의 권력을 가졌으면서도 공사 구별 못 하고 사욕과 집단 이익에 매몰돼 권력을 오남용하는 사람을 얼마나 잘 가려내느냐에 공동체의 운명이 달려 있다”고 했다.

③李대통령 “韓, 80년 전의 약소국 아니다…국익 수호”

이 대통령은 사상 첫 미·중·러 3국 정상회담을 계기로 한반도 현안을 당사자인 한국이 주도적으로 풀어가야 한다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “대한민국은 더 이상 약소국가가 아니다”며 능동적·주도적 외교에 대한 의지를 분명히 했다.

이 대통령은 지난 20일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아나가야 한다”며 “사소한 정치적, 사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 우를 범해서는 안 된다”고 지적했다. 이번 발언은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 순방 기간 열린 미·중·러 3국 정상회담에 대해 언급하던 중 나왔다.

과거와 달리 한국의 국력이 커진 만큼, ‘실용적 국익 외교’를 토대로 대외 환경 변화에 능동적으로 대처해나간다는 게 이 대통령과 청와대의 구상이다. 이 대통령은 “대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여년 전의 약소국가가 아니다. 세계인이 환호하는 문화와 선진 경제, 세계 5위의 군사력과 막강한 방위 산업에 기반한 자력 방위 역량을 자랑하는 선도 국가”라고 강조했다. 일각에서 미·중·러 정상회담을 주변 강대국이 한반도 문제를 논의한 80여년 전의 얄타회담에 빗대 ‘제2의 얄타회담’으로 표현하는 것을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 이 대통령은 “어떤 대외 환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고, 국익을 수호하며, 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어나가겠다”고 밝혔다.

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