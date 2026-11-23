‘5000피’(코스피 5000) 고지를 내준 코스피가 날개 없는 추락을 거듭하고 있다. 올해 1월 이후 10개월 만에 최저 수준까지 떨어지면서 증시 전반의 체력도 빠르게 약화하고 있다. 인공지능(AI) 투자심리가 갈수록 얼어붙는 가운데 정부는 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 착수하는 등 대책 마련에 나섰다.

지난해 자산가액 12억원을 초과하는 고가주택 소유자가 15만명 넘게 증가해 2016년 통계 작성 이후 역대 최대를 기록했다. 전체 고가주택 자산 소유자의 절반은 50~60대였지만, 30대 소유자가 1년 새 70% 뛰며 전체 연령대 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다. 부모 등으로부터 자금을 증여·상속받아 주택을 구입하는 30대가 늘어난 영향이다.

올해 들어 지난달 말까지 주요 시중은행에서 40대 차주의 개인 마이너스통장 연체액이 80% 넘게 증가했다. 연체율은 60대 이상이 눈에 띄게 높았다. 금리는 계속 오르고 주가는 가파르게 조정을 받으면서 하반기 들어 연체액 급증세가 두드러졌다.

코스피가 전 거래일보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 마감한 20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

◆증시 전반 체력 ‘휘청’…정부, 시장 불안 진화 총력

정부는 22일 서울청사에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 ‘긴급 시장상황점검회의’를 열고 시장 상황에 따라 증안펀드를 바로 가동할 수 있도록 발동체계와 실효성 제고 등 필요한 조치를 준비하는 작업에 즉시 착수하기로 했다. 증안펀드는 증시 급락기에 금융회사와 유관기관이 공동 출자한 자금으로 코스피200 상장지수펀드(ETF) 등 지수형 상품을 매입해 시장을 안정시키는 장치다.

최근 증시 변동성이 커지면서 시장에선 증안펀드 재가동을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 정부가 시장 안정화 의지를 적극적으로 내비치고 투자자들을 보호해야 한다는 주장이다.

정부는 또 24일부터 상장기업의 1일 자기주식 매수주문 수량한도 제한을 3개월간 완화하고, 불법 공매도에 대한 특별 집중 감시 기간을 3개월간 운영하기로 했다. 이외에도 신용융자·미수거래, 반대매매 동향 등을 모니터링해 연쇄적인 매도압력에 따른 시장불안 확산을 방지하고, 반대매매 사전 안내 강화 등 투자자 보호조치도 병행하기로 했다. 자본시장 개혁 전담기구인 ‘자본시장 개혁 추진 TF’도 조속히 발족하기로 했다.

국내외 증시 위기감이 고조되는 가운데 코스피는 지난 20일 전장 대비 5.21% 내린 4869.96에 거래를 마쳤다. 종가 기준 올해 1월16일(4840.74) 이후 약 10개월 만에 가장 낮은 수준이다. 이번 주 증시 환경도 녹록지 않다. 20일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.93% 내린 채 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 3.70%, 5.28% 하락하면서 ‘블랙 먼데이’ 공포심이 커지고 있다.

증시 침체기가 길어지며 약해진 기업들의 체력도 우려스러운 점이다. 코스피 시장 전체 시총은 지난 20일 기준 3991조원으로, 1월15일 이후 처음으로 4000조원을 하회했다. 지난 6월 기록한 사상 최고치(7450조원) 대비해선 절반에 가까운 3458조원(46%)이 증발했다.

시총 1조원 이상 종목 수는 지수가 비슷한 수준이었던 1월16일 237개에서 이달 20일 211개로 26개(11.0%) 감소했다. 지난 4월29일 역대 최대인 405개까지 늘어났던 국내 증시 전체(코스피, 코스닥, 코넥스)의 시총 1조원 이상 종목도 287개로 줄었다. 시총 10조원 이상 종목은 56개로, 5월8일 역대 최대인 83개보다 27개(32.5%) 감소했다. 개별 종목을 보면 1월16일 대비 주가가 하락한 종목은 전체 932개 중 723개(78%)에 달했다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 27.24%, 48.60% 상승했는데, 증시 급락기에 다른 종목들의 주가가 두 반도체 대형주보다 더 빨리 추락한 결과로 풀이된다.

최근 개인 투자자들의 투자심리 위축은 지난 19일(현지시간) 상장한 미 AI 기업 앤트로픽을 향한 미지근한 투자 열기에서도 드러났다. 상장 당일 미래에셋증권과 한국투자증권 등 국내 11개 주요 증권사를 통해 개인 투자자들이 매수한 앤트로픽 주식은 총 1억6380만달러(약 2190억원)로 집계됐다. 지난 6월 상장한 미 우주기업 스페이스X 주식 첫날 매수액(7억9593만달러)의 5분의 1 수준이다. 증시가 정점을 찍었던 스페이스X 상장 때와 달리 최근 조정 국면에서 개인들의 투자 여력이 그만큼 줄어든 것으로 분석된다.

◆시세 17억 이상 주택 소유 30대 70% 급증

국가데이터처의 ‘2025년 주택소유통계’에 따르면 지난해 11월1일 기준 개인별 주택자산가액이 12억원을 초과하는 주택소유자는 47만7671명으로 전년 대비 46.4%(15만1416명) 증가했다.

지난해 기준 고가주택 자산 소유자는 관련 통계가 작성된 2016년 이후 가장 많았고, 증가인원 역시 역대 최대다. 2016년(6만9839명)과 비교하면 9년새 6.8배 늘었다.

주택자산가액 12억원은 공동주택 공시가격 현실화율(69%)을 단순 적용하면 시세로 약 17억4000만원에 해당한다.

연령별로 보면, 60대가 12만8784명으로 전년보다 40.6%(3만7179명) 증가해 전체 연령대 중 고가주택 자산 소유자 수가 가장 많았다. 50대는 12만6986명으로 전년 대비 48.5%(4만1445명) 늘었다. 50~60대는 전체 고가주택 자산 소유자의 절반이 넘는 53.5%를 차지했다.

주택자산가액이 12억원을 초과하는 30대는 지난해 1만8019명으로 전년(1만601명)보다 7418명(70.0%) 증가했다. 증가 인원과 증가율 모두 2016년 통계 작성 이후 역대 최대다. 주택을 소유한 30대 중 12억원 초과 주택 소유자 비중도 1.2%로 역대 최고를 기록했다.

고가주택 자산 소유자가 급증한 것은 지난해 집값 상승률이 최고치를 기록했기 때문으로 보인다. 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 8.98%로, 관련 통계를 공표하기 시작한 2013년 이후 최고치다. 서울 주택종합과 연립주택 매매가격 상승률도 각각 7.07%, 5.26%로 같은 기간 최고 수준을 나타냈다.

30대의 경우 주택 구매 등을 위해 부모로부터 자금을 증여·상속받는 사례가 늘어난 영향도 받은 것으로 보인다. 국토교통부가 염태영 더불어민주당 의원실에 제출한 주택자금조달계획서에 따르면, 서울에서 주택을 구입한 20·30대의 자금조달계획서 가운데 증여·상속 자금이 포함된 건수는 2022년 3585건에서 지난해 1만477건으로 약 2.9배로 늘었다.

◆40대 마통 연체액 82% 급증

금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 10월 말 기준 40대 차주의 개인 마이너스통장 연체액은 399억8402만원으로 집계됐다. 작년 말 220억1749만원에서 올해 6월 말 302억4523만원으로 불었고, 이후 넉 달 사이 97억3879만원 더 늘었다. 작년 말과 비교하면 179억6652만원(81.6%) 증가했다. 월평균 증가액은 상반기 13억7129만원에서 하반기(7∼10월) 24억3470만원으로 두 배 가까이 뛰었다.

50대 마이너스통장 연체액도 작년 말 194억3073만원에서 6월 말 274억1394만원, 10월 말 343억9955만원으로 늘었다.

전체 마이너스통장 연체액은 작년 말 708억959만원에서 올해 6월 말 944억5270만원, 10월 말 1187억4460만원으로 불었다. 열 달 새 479억3501만원(67.7%) 늘었는데, 전체 증가액에서 40·50대가 차지하는 비중이 68.7%에 달했다.

마이너스통장 연체율 상승세는 60대 이상과 20대에서 두드러졌다. 5대 은행의 60대 이상 차주 개인 마이너스통장 연체율은 올해 10월 말 0.44%로, 작년 말(0.34%)보다 0.10%포인트 올랐다. 이는 전체 연령대 연체율(0.27%)보다 크게 높은 수준이다.

특히 60대 이상이 마이너스통장에서 빌려쓴 돈은 10월 말 4조5546억원으로 40대(15조9411억원)의 28.6%에 그쳤지만, 연체액은 40대의 49.7%에 달했다. 그만큼 대출 부실화 정도가 더 심각한 것이다. 20대 이하 마이너스통장 연체율도 작년 말 0.24%에서 10월 말 0.37%로 올랐다. 연체액이 가장 많이 늘어난 40대는 10월 말 연체율은 0.25%로 전체 평균을 밑돌았다.

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