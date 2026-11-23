이재명정부 첫 경찰청장으로 임명된 김종철 청장이 23일 취임한다. 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 의혹이 법학적성시험(LEET·리트)과 세무사 시험 등에서 잇따라 불거지면서 실제 부정행위가 있었는지, 공모자나 조력자가 있었는지를 가리는 일이 취임 초 수사 과제로 떠올랐다. 서울 금천구의 한 빌라 지하 보일러실에서 미라화된 시신이 발견된 사건과 관련해 경찰은 범죄 가능성이 낮다고 보고 23일 현장 감식에 나선다.

◆김종철호 첫 수사 과제 ‘AI 시험 부정’…공모·조력 여부 추적

22일 경찰청에 따르면 김 청장은 23일 오전 취임식을 열고 공식 일정을 시작한다. 이어 지휘부 화상회의와 오찬에서 시험 부정행위 수사 등 현안 대응을 지시할 예정이다.

경찰은 부정행위 의혹이 제기된 리트 만점자 이진우씨가 사망한 뒤에도 관련 수사를 이어가고 있다. 피의자가 사망하면 통상 ‘공소권 없음’으로 사건을 종결하지만, 경찰은 부정행위가 실제로 있었는지 밝히는 데 공익적 필요가 있다고 판단했다. 부정행위가 확인되면 어떤 방식과 장비가 쓰였는지, 공범이 있었는지 등을 규명할 방침이다.

경찰청은 국가수사본부 수사국장이 이끄는 ‘시험 부정행위 태스크포스(TF)’와 전국 46명 규모의 대책반을 꾸려 온·오프라인 집중단속에 나섰다. 지난 18일 기준 부정행위 의심 신고 14건과 부정행위를 자백하거나 예고한 온라인 게시글 등 13건의 사실관계를 확인하고 있다. 세무사 시험 부정행위를 자수한 한모씨 사건과 올해 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위도 수사 중이다. 김 청장은 인사청문회에서 “배후의 공모자와 조력자까지 추적해 엄정하게 책임을 물을 것”이라고 했다.

관계성 범죄와 이상동기 범죄 대응을 ‘1호 정책’으로 꼽은 김 청장은 취임 첫날 오후 관계성 범죄를 주제로 열리는 ‘경찰정책 국민참여단’에 참석한다. 피해자가 처벌이나 보호조치를 원하지 않는 상황에서 경찰이 어디까지 개입할 수 있는지, 개입 이후 피해자의 안전과 자기결정권을 어떻게 보장할지가 논의될 예정이다. 김 청장은 “관계성 범죄는 피해자의 안전과 자기결정권을 조화시켜 판단해야 하는 가장 어려운 영역”이라며 “국민이 직접 숙의를 거쳐 만든 권고안을 무겁게 받아들이고 향후 관련 정책에 충실히 반영하겠다”고 했다.

◆금천구 빌라 보일러실서 미라화 시신…23일 현장 감식

서울경찰청은 금천구 가산동의 한 빌라 지하 보일러실에서 발견된 시신과 관련해 범죄 가능성이 낮다고 보고 사고 가능성에 무게를 두고 있다고 22일 밝혔다.

서울 금천경찰서에 따르면 지난 20일 오후 6시34분쯤 해당 건물에 사람이 숨져 있는 것 같다는 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 경찰은 지하 보일러실에서 미라화된 시신을 발견했다. 시신의 성별과 나이 등 신원은 아직 파악되지 않았다.

경찰은 지하로 내려가는 계단과 보일러실 입구 등을 통제하고 있다. 23일 현장 감식을 진행하고, 부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 방침이다.

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