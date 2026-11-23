코스피가 급락할 위기에 몰리자 정부는 증권시장안정펀드 가동 준비에 나섰습니다. 더불어민주당은 조희대 대법원장 탄핵소추안을 연내 처리하겠다는 방침을 재확인했습니다. 최교진 교육부 장관은 인공지능(AI) 커닝 사태와 관련한 수능 대책 혼선에 책임을 지고 물러났고, AI ‘클로드’를 개발한 앤트로픽의 연구원 레벤트 알포게가 클로드와 협업해 수학계의 난제인 리만 가설의 증명을 찾았다고 주장했습니다. 오늘 뉴스 4컷입니다

1.정부, 증안펀드 가동 준비…증시 급락에 긴급 대응

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

코스피가 지난 20일 5.21% 급락한 4869.96에 마감했습니다. 약 10개월 만에 가장 낮은 수준입니다. 유가증권시장 시가총액은 3991조원으로, 지난 6월 고점보다 46% 줄었습니다. 같은 날 미국 나스닥지수도 5.28% 떨어져 월요일 국내 증시의 추가 하락 우려가 커졌습니다.

정부는 22일 긴급회의를 열고 필요할 때 증권시장안정펀드(증안펀드)를 즉시 가동할 수 있도록 준비에 착수하기로 했습니다. 증안펀드는 금융회사와 유관기관이 모은 자금으로 코스피200 ETF 등 지수를 따라가는 상품을 사들여 시장을 안정시키는 장치입니다. 정부는 24일부터 3개월간 상장사의 하루 자사주 매수 주문 한도를 완화하고, 불법 공매도도 3개월간 집중 감시하기로 했습니다.

2.‘수능 혼란’ 최교진 사퇴…李 “국가시험 전면정비”

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

최교진 교육부 장관이 22일 수능 직전 인공지능(AI) 부정행위 방지 대책을 둘러싼 혼선에 책임을 지고 사퇴했습니다. 이재명 대통령은 최 장관의 사의를 수용하고 국무총리에게 수능 사후 조치에 만전을 기하라고 지시했습니다. 이 대통령은 AI 부정행위 우려가 논술과 내신 시험으로까지 번지고 있다며, 시험지 촬영·외부 전송을 기술적으로 차단할 법적 근거를 정비하고 국가자격시험 등 각종 시험의 관리 실태를 범정부 차원에서 점검하겠다고 밝혔습니다. 시험지에 고유 식별 표식을 넣어 유출 경로를 확인하는 방안도 검토하도록 했습니다.

3.민주당, 조희대 탄핵안 연내 처리 추진…재판 절차가 쟁점

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

더불어민주당이 22일 조희대 대법원장 탄핵소추안의 연내 의결 방침을 재확인했습니다. ‘판결 불복’ 비판이 제기되자 추진단은 한덕수 전 국무총리 사건의 판결 내용은 탄핵 사유에서 제외하겠다고 밝혔습니다. 다만 선고기일 변경과 특검법상 선고 시한 준수 여부 등 재판 절차는 소추 사유에 포함할지 검토하고 있습니다. 이재명 대통령 공직선거법 사건 파기환송과 12·3 비상계엄 당시 대법원의 대응도 검토 대상입니다.

4.“AI 클로드와 리만 가설 증명” 주장…수학계 검증 남아

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

인공지능(AI) ‘클로드’를 개발한 앤트로픽의 연구원 레벤트 알포게가 클로드와 협업해 수학계의 난제인 리만 가설의 증명을 찾았다고 주장했습니다. 알포게는 20일(현지시간) 수학적 논증을 검증하는 데 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘린’(Lean)으로 작성한 증명안을 공개했습니다. 적용 범위가 더 넓은 ‘일반화 리만 가설’도 풀었다고 주장했습니다.

리만 가설은 1859년 독일 수학자 베른하르트 리만이 제기한 문제로, 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 소수가 어떻게 분포하는지와 관련이 있습니다. 수학계의 정식 검증은 아직 이뤄지지 않았습니다. 증명이 검증을 통과하면 160년 넘게 풀리지 않은 난제를 해결하는 동시에, AI가 새로운 수학적 증명을 찾는 데 어떤 역할을 할 수 있는지 보여주는 사례가 될 전망입니다.

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