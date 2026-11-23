이용철 법무부 장관 후보자가 24일 인사청문회를 앞두고 국회 서면질의 답변을 통해 이른바 ‘닭백숙집 도박 의혹’ 등 각종 논란에 대해 해명했다.

23일 법조계에 따르면 이 후보자는 전날 국회에 제출한 인사청문회 서면질의 답변서에서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 과거 닭백숙집에서 자신과 포커를 쳤다고 주장하는 것을 두고 “어릴 때부터 육식을 전혀 하지 못하며, 평소 일시적인 오락을 넘어서는 거액의 판돈이 걸린 도박을 해본 적이 없다”고 답했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 지난 19일 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

이 후보자는 법무부의 ‘탈검찰화’ 추진 방식에 대한 질문에는 “탈검찰화를 큰 방향에서 공감한다”면서도 “형사사법 체계 대전환을 효과적·안정적으로 실현하려면 당분간 검사의 전문성 활용이 필요하므로 점진적으로 이행될 필요가 있다”고 말했다. 또한 성남산업진흥재단 대표 시절 대장동 개발사업에 관여했다는 의혹을 두고는 “지역 경제 활성화 업무 수행 차원에서 여러 지역에 대한 연구가 진행됐던 것으로 기억한다”며 “대장동 도시개발사업을 그때나 지금이나 잘 알지 못하고, 관여한 사실도 없다”고 반박했다.

◆아파트 옆 동 실거래가로 증여세 부과…법원 “문제 없어”

서울행정법원 행정6부(재판장 나진이)는 최근 A씨가 관악세무서장을 상대로 낸 증여세부과처분 취소 소송에서 원고 패소로 판결했다.

A씨는 2022년 5월 아버지로부터 서울 관악구 한 아파트를 증여받았다. 당시 A씨는 2021년 기준 아파트 공시가격인 4억2500만원을 토대로 증여세를 6305만원으로 신고하고 납부했다.

세무당국은 그러나 A씨가 증여받은 아파트의 같은 단지 내 옆 동 아파트가 2021년 10월 7억3000만원에 거래된 사실을 확인하고 옆 동 아파트 거래가격을 기준으로 A씨에게 증여세 7856만원을 부과했다. A씨는 이에 “두 아파트는 동과 층수가 다르고, 매매 시점도 증여일로부터 7개월가량 차이가 난다”며 불복 소송을 제기했다.

법원은 그러나 아파트가 같은 단지에 있고, 전용면적과 공시가격도 동일하다며 A씨 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “두 아파트가 일조·조망·실제 거래 빈도 및 가격 등에서 유의미한 차이가 있다고 보기 어렵다”며 “A씨가 증여받은 아파트와 같은 동·층·전용면적의 다른 아파트도 7억3000만원에 매매계약이 체결됐다”고 지적했다. 두 아파트의 거래 시점에 대해서도 “비교대상 아파트 매매일과 증여일 사이 간격이 약 6개월 20일로 평가 기간에 매우 근접하다”고 판단했다.

◆‘서울중수청 1호 강제수사’ 명륜당 회장 추가 압수수색영장 기각

서울지방중수청 반독점수사국이 이종근 명륜당 회장의 업무상 횡령 혐의와 관련해 압수수색 영장을 신청했으나 법원에서 최근 기각됐다.

앞서 서울중수청은 16일 숯불갈비 프랜차이즈 ‘명륜진사갈비’를 운영하는 명륜당이 이 회장 일가 소유 대부업체를 부당 지원한 의혹과 관련해 서울 송파구 명륜당 본사와 이 회장 자택 등 26곳을 압수수색했다. 서울중수청은 이 회장의 업무상 횡령 혐의를 추가 포착해 압수수색 영장을 신청했으나 법원은 ‘혐의 사실에 대한 소명이 부족하다’고 판단했다.

중수청은 전날 “관련성 있는 범죄 혐의 정황을 확인해 대법원 판례에 따라 혐의를 규명하기 위해 영장을 신청했다”며 “별건 수사라는 이유가 아니라 중수청과 공소청의 의견과 달리 수사 초기 범죄 소명 정도 등을 고려해 기각한 것으로 중수청은 적법절차를 준수하며 수사를 진행하고 있다”고 밝혔다.

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