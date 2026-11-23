‘5000피’(코스피 5000) 고지를 내준 코스피가 날개 없는 추락을 거듭하고 있다. 올해 1월 이후 10개월 만에 최저 수준까지 떨어지면서 증시 전반의 체력도 빠르게 약화하고 있다. 인공지능(AI) 투자심리가 갈수록 얼어붙는 가운데 정부는 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 착수하는 등 대책 마련에 나섰다.

정부는 22일 서울청사에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 ‘긴급 시장상황점검회의’를 열고 시장 상황에 따라 증안펀드를 바로 가동할 수 있도록 발동체계와 실효성 제고 등 필요한 조치를 준비하는 작업에 즉시 착수하기로 했다. 증안펀드는 증시 급락기에 금융회사와 유관기관이 공동 출자한 자금으로 코스피200 상장지수펀드(ETF) 등 지수형 상품을 매입해 시장을 안정시키는 장치다.

코스피가 전 거래일보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 마감한 20일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

최근 증시 변동성이 커지면서 시장에선 증안펀드 재가동을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 정부가 시장 안정화 의지를 적극적으로 내비치고 투자자들을 보호해야 한다는 주장이다.

다만 정부는 증안펀드가 직접 시장에 개입하는 장치라는 점에서 신중한 태도를 보여왔다. 과거 사례를 봤을 때 실효성이 크지 않았다는 지적도 정부가 증안펀드 카드를 쉽게 꺼내 들지 못하는 이유 중 하나다. 증안펀드는 과거 다섯 차례(1990년·2003년·2008년·2020년·2022년) 조성된 바 있으나 실제 투입은 세 번에 그쳤다. 2008년 글로벌 금융위기(5150억원 규모) 이후 18년 동안 투입된 적이 없다.

2020년 코로나19 사태를 계기로 조성된 10조7600억원을 동원해도 현재 증시 시가총액 대비 존재감이 미미해 대규모 매도세를 받아내기엔 역부족이란 지적도 나온다.

앞서 이억원 금융위원장은 지난 13일 한국거래소에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 증안펀드 재가동과 관련해 “시장에서도 효과가 있을지 의구심을 갖는 부분이 있고, 어느 순간 변동이 있다고 들어가는 것인지, 시장 시스템 리스크 정도가 있을 때 들어가야 할지 (논의가 필요하다)”라며 “(증안펀드는) 굉장히 긴급하거나 한시적이거나 예외적인 (때에 가동되는) 것”이라고 설명했다.

이에 이재명 대통령은 “(증안펀드의) 방향은 맞는 것 같다”며 “실효적으로 작동할 수 있는 방법이 있는지 규모와 방법을 점검할 필요가 있다. 연구해보자”며 재가동 가능성을 열어둔 바 있다.

정부는 또 24일부터 상장기업의 1일 자기주식 매수주문 수량한도 제한을 3개월간 완화하고, 불법 공매도에 대한 특별 집중 감시 기간을 3개월간 운영하기로 했다. 이외에도 신용융자·미수거래, 반대매매 동향 등을 모니터링해 연쇄적인 매도압력에 따른 시장불안 확산을 방지하고, 반대매매 사전 안내 강화 등 투자자 보호조치도 병행하기로 했다. 자본시장 개혁 전담기구인 ‘자본시장 개혁 추진 TF’도 조속히 발족하기로 했다.

국내외 증시 위기감이 고조되는 가운데 코스피는 지난 20일 전장 대비 5.21% 내린 4869.96에 거래를 마쳤다. 종가 기준 올해 1월16일(4840.74) 이후 약 10개월 만에 가장 낮은 수준이다. 이번 주 증시 환경도 녹록지 않다. 20일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.93% 내린 채 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 3.70%, 5.28% 하락하면서 ‘블랙 먼데이’ 공포심이 커지고 있다.

증시 침체기가 길어지며 약해진 기업들의 체력도 우려스러운 점이다. 코스피 시장 전체 시총은 지난 20일 기준 3991조원으로, 1월15일 이후 처음으로 4000조원을 하회했다. 지난 6월 기록한 사상 최고치(7450조원) 대비해선 절반에 가까운 3458조원(46%)이 증발했다.

시총 1조원 이상 종목 수는 지수가 비슷한 수준이었던 1월16일 237개에서 이달 20일 211개로 26개(11.0%) 감소했다. 지난 4월29일 역대 최대인 405개까지 늘어났던 국내 증시 전체(코스피, 코스닥, 코넥스)의 시총 1조원 이상 종목도 287개로 줄었다. 시총 10조원 이상 종목은 56개로, 5월8일 역대 최대인 83개보다 27개(32.5%) 감소했다. 개별 종목을 보면 1월16일 대비 주가가 하락한 종목은 전체 932개 중 723개(78%)에 달했다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 27.24%, 48.60% 상승했는데, 증시 급락기에 다른 종목들의 주가가 두 반도체 대형주보다 더 빨리 추락한 결과로 풀이된다.

한지영 키움증권 연구원은 “주가가 내리 급락하다 보니 대부분 시장 참여자들의 매수 의지가 약해지고 있다”며 “밸류에이션(가치 평가), 실적 등 숫자가 전혀 먹히지 않는 장세”라고 짚었다.

최근 개인 투자자들의 투자심리 위축은 지난 19일(현지시간) 상장한 미 AI 기업 앤트로픽을 향한 미지근한 투자 열기에서도 드러났다. 상장 당일 미래에셋증권과 한국투자증권 등 국내 11개 주요 증권사를 통해 개인 투자자들이 매수한 앤트로픽 주식은 총 1억6380만달러(약 2190억원)로 집계됐다. 지난 6월 상장한 미 우주기업 스페이스X 주식 첫날 매수액(7억9593만달러)의 5분의 1 수준이다. 증시가 정점을 찍었던 스페이스X 상장 때와 달리 최근 조정 국면에서 개인들의 투자 여력이 그만큼 줄어든 것으로 분석된다.

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