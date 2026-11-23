경기 동두천시가 옛 성병관리소 건물(사진) 철거 공사 입찰을 취소했다. 철거에 반대해 온 시민단체도 다음 달 6일 천막 농성을 자진 해제하기로 하면서 옛 성병관리소의 이전·보존 논의가 새 국면을 맞게 됐다.



동두천시는 이달 12일 공고했던 옛 성병관리소 건물 철거 공사 입찰을 취소했다고 22일 밝혔다. 또 지난 8월25일 정부 주도로 논의된 이전?보존 협약이 조속히 체결되고 사업이 원만하게 추진될 수 있도록 노력하겠다는 입장을 시민사회단체에 전달했다.



박형덕 동두천시장은 “정부와 시, 그리고 시민사회단체가 함께 논의를 마친 만큼 대의적인 차원에서 행정 절차를 멈추게 됐다”고 설명했다. 앞서 시는 옛 성병관리소 철거를 위해 2024년 편성한 예산을 올 연말까지 집행하지 않으면 불용 처리되기 때문에 정부의 보존협약 없이 철거 계획을 미루기 어려운 입장이었다.



그러나 지난 17일 국회 성평등가족위원회에서 성평등가족부의 2027년도 예산안에 옛 성병관리소 이전을 위한 연구용역비 3억원이 반영되면서 철거 절차를 멈출 여지가 생겼다.



1973년부터 1996년까지 운영된 옛 성병관리소는 6·25전쟁 이후 정부가 미군 대상 성매매 종사자들의 성병 관리 명목으로 강제 격리·수용했던 시설이다. 흉물로 방치되던 중 2023년 동두천시가 소요산 관광지 확대 개발사업을 위해 부지를 매입하면서 철거하려 했으나 시민사회단체의 반발에 부딪혔다. 이후 이재명 대통령이 지난해 11월 경기북부 타운홀미팅에서 “보존하는 게 바람직하다”는 입장을 밝힌 뒤 이전?보존에 무게가 실리며 협의에 속도가 붙었다.



동두천 옛 성병관리소 철거저지를 위한 공동대책위원회(공대위)도 시의 ‘철거 철회’ 입장을 환영하면서 다음 달 6일 소요산 천막농성장을 자진 해제하기로 결정했다. 831일 만이다.



남은 관건은 이전?보존을 위한 협약과 예산 확보다. 성평등가족부·국가유산청·경기도·동두천시·공대위가 참여하는 5자 협약은 지난 8월 이전·보존 방안이 논의된 이후에도 체결되지 않았다. 향후 재정 분담 문제도 정리되지 않은 상태다. 앞서 정부는 경기도에 절반씩 분담할 것을 요청했으나 받아들여지지 않았다.



공대위는 “정부가 시작한 사회적 대화를 정부가 끝까지 책임지고 5자 협약을 하루속히 체결해야 한다”고 촉구했다.

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