한국 쇼트트랙이 안방에서 열린 월드투어에서 금메달 3개를 따내며 홈팬들의 열렬한 성원에 화답했다.



쇼트트랙 대표팀은 22일 서울 양천구 목동 아이스링크에서 막을 내린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회에서 금메달 3개, 은메달 2개를 따냈다. 올 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓기로 한 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정(28·성남시청)은 홈 팬들 앞에서도 여전한 기량을 뽐냈다. 대회 마지막날인 22일엔 여자 500m, 여자 1500m, 혼성계주 2000m에 출전해 모두 4위에 그치며 메달 추가에는 실패했지만, 21일 여자 1000m 결승에서 1분31초045로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 올 시즌 월드투어 여자 1000m는 모두 최민정의 차지가 됐다. 최민정은 김길리(22), 김건희(26·이상 성남시청), 심석희(29·서울시청)와 호흡을 맞춘 여자 3000m 계주에서도 4분12초990으로 중국(4분12초679)에 이어 은메달을 수확했다. 최민정과 여자 대표팀의 ‘쌍두마차’로 꼽히는 김길리는 22일 여자 1500m에서 은메달을 차지하며 올 시즌 첫 개인전 메달을 수확했다.

최민정이 22일 서울 양천구 목동 아이스링크에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 결승에서 4위로 마친 뒤 관중들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

월드투어 1·2차 대회에서 개인전 금메달을 하나도 따내지 못했던 위기의 남자 쇼트트랙도 부활을 선언했다. 신동민(21·화성시청)은 21일 열린 남자 1500m 결승에서 올림픽 챔피언인 네덜란드의 강자 옌스 판트바우트(2분28초534)를 제치고 정상에 오르며 올 시즌 월드투어 남자 대표팀의 첫 개인전 금메달을 신고했다. 22일엔 남자 대표팀이 5000m 계주에서 ‘금빛 질주’를 선보였다. 신동민과 임종언(20·고양시청), 김태성(25·화성시청), 이정민(24·성남시청)이 호흡을 맞춘 결선에서 7분05초176으로 2위 네덜란드(7분05초440)를 간발의 차로 제치며 1차 대회에 이어 다시 한번 5000m 계주 패권을 차지했다.



김재열 ISU 회장은 이날 차기 시즌부터 월드투어를 8개 대회로 확대하고, 매년 최소 한 차례는 한국에서 대회를 개최하는 방안을 협의하고 있다고 밝혔다. 매년 국내에서 월드투어가 열리는 것이 은퇴 번복에 영향을 줄 수 있겠느냐는 질문에 최민정은 “제가 선수가 됐든 다른 역할이 됐든 어떤 방식으로든 한국 쇼트트랙을 최대한 돕고 싶다”며 “우선은 올 시즌 월드투어에 집중하겠다”고 밝혔다. 이에 김길리는 “(최)민정 언니의 은퇴를 저지하기 위해 소속팀까지 쫓아가겠다. 저는 소속팀도 같다. 언니가 계속 스케이트를 신게 할 것”이라며 웃었다.

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