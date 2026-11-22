개막 4연패에 빠지며 최악의 출발을 보였던 현대건설이 흥국생명을 4연패의 수렁에 밀어넣으며 시즌 첫 연승을 신고했다.



현대건설은 22일 수원체육관에서 열린 2026~2027시즌 V리그 여자부 1라운드 홈 경기에서 흥국생명에 세트스코어 3-0(25-19 25-17 28-26)으로 완승을 거뒀다. 개막 후 4경기에서 승점 1조차 챙기지 못했던 현대건설은 지난 18일 ‘막내구단’ SOOP을 제물로 마수걸이 승리를 챙기더니 이날 흥국생명에 셧아웃 승리를 챙기며 2연승으로 1라운드를 끝냈다. 반면 개막 2연승을 달렸던 흥국생명은 4연패의 늪에 빠지며 승점 6(2승4패)으로 현대건설(승점 6, 2승4패)과 동률을 이뤘다. 세트 득실에서 ?4로 앞선 흥국생명이 5위, -5의 현대건설이 6위다.

현대건설의 메가(왼쪽)가 22일 수원체육관에서 열린 흥국생명과의 2026∼2027 V리그 여자부 1라운드 홈 경기에서 상대 블로킹을 앞에 두고 강스파이크를 날리고 있다. 한국배구연맹 제공

‘블로퀸’ 양효진의 은퇴로 공격진의 중심을 코트 가운데에서 양 사이드로 바꾼 현대건설은 메가(인도네시아)가 과거 정관장 시절의 폭발력을 보여주지 못한 데다 조던(미국)의 리시브 부진으로 개막 후 4경기에서 최악의 경기력을 선보였다. 양효진의 공백을 메우려 트레이드로 영입한 배유나도 전성기에 훨씬 못 미치는 생산력으로 일관했다. 그러다 지난 SOOP전에서 메가와 조던이 위력을 조금씩 되찾더니 이날은 코트 가운데에서도 블로킹이 돋보였다. 이날 경기 전까지 여자부에서 가장 블로킹이 적었던 현대건설이지만, 배유나-김희진의 미들 블로커진이 블로킹 9개(배유나 6개, 김희진 3개)를 합작했다. 덕분에 현대건설은 블로킹 싸움에서 14-7로 압도했다. 여기에 메가와 조던이 각각 18점, 16점을 뽑아내며 킨델란(쿠바)이 홀로 분전한 흥국생명과의 외인 화력 맞대결에서도 압승을 거뒀다.



1, 2세트만 해도 흥국생명에 20점도 허용하지 않는 완승을 거둔 현대건설은 3세트 들어 접전을 펼쳤다. 3세트 중반까지 3~4점차로 끌려가던 현대건설은 김다인과 이채영의 서브 에이스 두 방으로 15-15 동점을 이뤘다. 이어진 듀스 접전에서 흥국생명 정호영의 서브 범실에 이어 조던의 퀵오픈 강타로 승부를 3세트에 끝냈다.



서울 장충체육관에서 열린 남자부 경기는 KB손해보험이 우리카드를 3-2(22-25 25-18 25-18 22-25 16-14)로 꺾고 개막 5연패 이후 시즌 첫 승을 챙겼다. 남자 국가대표팀을 이끌다 KB손해보험 지휘봉을 잡은 이사나예 라미레스(브라질) 감독은 V리그 첫 승을 신고했다.

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