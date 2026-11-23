이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 형사사건의 공소취소를 직접 지휘할지 여부를 묻는 질문에 재차 확답을 피했다.

이 후보자는 22일 국회에 제출한 인사청문회 서면질의 답변서에서 ‘장관 취임 시 이 대통령 사건의 공소취소를 지휘할 것인지 예·아니오로 답변해달라’는 국민의힘 박형수 의원 질의에 “현재는 국민적 의혹이 제기된 사건들에 대한 진상규명에 집중할 때”라며 “공소취소 여부는 검찰총장의 지휘를 받는 검사가 할 일”이라고 답했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 지난 19일 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

그는 법무부 장관이 대통령 형사사건에 관여하는 것이 이해충돌에 해당할 수 있다고 보는지 묻는 국민의힘 주진우 의원 질의에는 “대통령 또는 그 가족과 관련된 형사사건이라는 사실만으로 이해충돌 여부를 판단하기는 어렵다”고 했다.

24일 예정된 인사청문회에선 이 후보자가 성남산업진흥재단 대표이던 시절 재단이 이 대통령 측근 인사들이 운영하는 업체들에 일감을 몰아줬다는 의혹도 검증 대상이 될 전망이다.

성남산업진흥재단은 2013년 12월부터 2015년 6월까지 ‘에스앤에스인사이트’와 6800만원대 일감을 경쟁없이 수의계약으로 맺은 것으로 알려졌다. 해당업체는 2014년 성남시장 선거 등에서 이 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 대응을 맡았던 김지호 전 더불어민주당 대변인이 설립한 블로그 서비스 업체다.

이 후보자 측은 “개별 계약의 체결 과정에 직접 관여하지 않았고, 당시 계약 상대방과 계약 금액 등 계약 내용에 관한 구체적인 사항에 대해서도 알지 못했던 것으로 기억한다”며 “재단에서 수의계약을 포함한 계약 체결은 재단 규정에 따라 실무 담당 부서에서 공정하게 진행된 것으로 알고 있다”고 해명했다.

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