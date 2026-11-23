이탈리아 보석 브랜드 불가리를 세계적 명품으로 키운 파올로 불가리 전 회장이 로마에서 별세했다. 향년 89세.



영국 BBC방송 등에 따르면 별세 소식은 21일(현지시간) 유족을 통해 전해졌다. 유족은 고인을 “우리 시대의 가장 위대한 보석 세공인”으로 기억한다고 밝혔다.

고인은 불가리 창업자의 손자다. 그리스 출신 은세공인이던 할아버지 소티리오스 불가리스는 이탈리아로 건너온 뒤 1884년 로마에 가게를 열었고, 성을 이탈리아식인 불가리로 바꿨다. 고인이 가업에 뛰어든 것은 1960년으로, 아버지 조르조 밑에서 일을 배웠다. 이후 세계적인 보석 전문가로 이름을 알렸으며 1984년부터 그룹 회장을 맡았다. 엘리자베스 테일러와 오드리 헵번 등 할리우드 배우들과 다이애나 영국 왕세자비가 불가리 보석을 착용했다. 사업 영역도 시계와 향수, 가죽 제품, 호텔로 넓혔다. 불가리 가문은 2011년 지배 지분을 약 37억유로(약 5조4600억원)에 프랑스 명품 그룹 루이뷔통모에에네시(LVMH)로 넘겼다. 고인은 2019년 부인과 함께 재단을 세워 로마 외곽 취약 지역 청소년의 교육과 직업 훈련을 지원해 왔다. 장례식은 23일 로마 산타크로체 인 제루살렘메 대성당에서 열린다.

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