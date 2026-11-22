경기도가 내년도 본예산안에서 택시업계 지원 예산을 대폭 삭감하자 도내 택시 노사가 삭발식과 차량 파손 퍼포먼스를 벌이며 강경 투쟁에 나섰다.

22일 도내 택시업계에 따르면 전국택시노동조합연맹 경기지역본부, 전국민주택시노동조합 경기지역본부, 경기도택시운송사업조합, 경기도개인택시운송사업조합 등 4개 단체는 지난 20일 수원시 영통구 경기도청 앞에서 ‘택시 관련 예산 삭감 복구 결의대회’를 열었다. 이날 집회에는 주최 측 추산 3000여명의 운수종사자와 사업자가 집결했다.

경기도 택시 노동조합과 사업자단체 등 4개 단체가 20일 수원시 영통구 경기도청 앞에서 집회를 열고 있다. 경기도택시운송사업조합 제공

이들은 도가 13일 도의회에 제출한 2027년도 본예산안에서 △노후 택시 교체 지원 △운수종사자 처우 개선 △카드결제 수수료 및 통신료 △운전자 단체보험료 △노사협력 활성화 지원 등 5개 사업 예산 189억3000만원을 일몰·삭감한 데 반발했다. 현장에선 4개 단체 대표들이 삭발하고 택시를 파손하는 시위까지 벌였다.

김진섭 경기도개인택시운송사업조합 이사장은 “2023년 이후 3년 반 넘게 요금이 동결돼 연료비와 보험료 등 운송원가 상승을 고스란히 떠안고 있다”고 성토했다. 심재천 경기도택시운송사업조합 이사장 역시 “노후 차량 교체는 도민 안전과 직결된 투자”라며 예산 원상 복구를 촉구했다.

택시 4개 단체는 요구가 관철되지 않을 경우 오는 23~24일 도청 앞 추가 집회를 여는 등 도와 도의회를 상대로 투쟁을 이어갈 방침이다.

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