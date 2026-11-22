경기 수원시의 한 도심 산책로에서 뒷다리가 케이블타이로 묶인 채 숨진 고양이 사체 2구가 잇따라 발견돼 경찰이 동물학대 여부를 수사하고 있다.

고양이 사체가 발견된 수원시 팔달구 인계동의 한 산책로. 연합뉴스

22일 수원팔달경찰서에 따르면 경찰은 전날 오후 수원시 팔달구 인계동의 한 산책로에서 학대 정황이 뚜렷한 고양이 사체 2구가 발견됐다는 신고를 접수했다. 발견 당시 사체들은 낙엽에 덮여 있었으며, 모두 뒷다리가 케이블타이로 단단히 결박되고 얼굴 부위에 상처와 출혈 흔적이 남아 있었던 것으로 파악됐다.

최초 신고자인 길고양이 돌봄 시민활동가는 지난 18일 검은색 고양이 사체가 발견된 데 이어 20일 같은 장소에서 노란색 고양이 사체가 추가로 목격됐다는 사회관계망서비스(SNS) 게시글을 보고 현장을 찾았다가 학대 정황을 확인해 경찰에 알렸다.

경찰은 누군가 고의로 고양이를 결박해 학대·살해한 뒤 유기했을 가능성이 크다고 보고, 산책로 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 정확한 사건 경위와 용의자를 추적하고 있다.

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