이용철 법무부 장관 후보자가 성남산업진흥재단대표로 취임한 뒤 재단이 이재명 대통령 측근 인사들이 운영하는 업체와 다수의 수의계약을 맺었던 것으로 나타났다. 이 후보자 측은 해당 수의계약 체결에 직접적으로 관여하지 않았다는 입장이다.

22일 법조계에 따르면 ‘에스앤에스인사이트’는 2013년 12월부터 2015년 6월까지 성남산업진흥재단으로부터 6800만원대 일감을 따낸 것으로 알려졌다. 계약은 총 5건으로 모두 경쟁없이 수의계약으로 이뤄진 것으로 전해졌다.

이용철 법무부 장관 후보자. 연합뉴스

성남산업진흥재단은 2013년 12월 9일 에스앤에스인사이트와 896만5000원 규모의 ‘성남벤처TV 우수제품 홍보 용역’ 계약을 처음 맺었다. 이후에도 ‘재단 홍보 강화를 위한 블로그 운영 용역’ 등을 명목으로 2330만원의 수의계약을 맺었다.

해당업체는 이 대통령의 ‘성남 라인’으로 꼽히는 김지호 전 더불어민주당 대변인이 2013년 7월 설립한 블로그 서비스 업체다. 김 전 대변인은 2014년 성남시장 선거 등에서 이 대통령의 사회관계망서비스(SNS)대응을 맡았다.

이 외에도 성남산업진흥재단은 이 대통령과 연관된 인사들이 몸담은 업체와 수의계약을 맺은 것으로 전해졌다.

2013년 성남산업진흥재단이 두 차례 수의계약을 체결한 것으로 알려진 A리서치는 당시 함모씨가 운영하고 있었다. 함씨는 2007년 대통령 선거 정동영 대통합민주신당 후보(현 통일부 장관) 캠프에서 이 대통령과 함께 활동했던 인물이다. 2017년 이 대통령의 대선 캠프에도 합류해 조직 관련 업무를 맡았고 민주당 내 경선 룰 조정 협상에서 이 대통령 측 대리인으로 참여했다.

A리서치는 633만원 규모의 ‘판교테크노밸리 특화 및 연계 발전방안 연구 기업조사’와 463만원의 ‘재단 지원사업 참여기업의 경영특징 및 사업 만족도 분석’을 맡은 것으로 알려졌다.

대장동 개발 사업과의 연루 의혹이 제기됐던 한국경제조사연구원도 2012년 11월20일 성남산업진흥재단과 300만원대 ‘성남벤처빌딩 시설관리 용역업체 선정 원가분석 용역’ 수의계약을 맺은 것으로 파악됐다. 2012년 당시 연구원의 총괄본부장인 성모씨는 이 대통령의 성남시장 취임 직후 출범한 ‘성남정책포럼’에서 민주당 김병욱 의원 등과 함께 공동대표를 지냈다.

한국경제조사연구원은 성남도시개발공사의 조직·인력 확대와 대장동 개발 관련특수목적법인(SPC) 설립의 근거로 쓰인 용역 보고서를 여러 차례 내놓았다.

2014년 이 대통령의 성남시장 선거 캠프에서 정책자문단으로 활동한 이해영 한신대 교수가 운영하는 국제통상연구소도 성남산업진흥재단과 수의계약을 체결한 것으로 알려졌다. 2012년 8월27일 이뤄진 992만1000원 규모의 ‘FTA(자유무역협정) 매뉴얼 제작 연구용역’이다.

이용철 후보자 측은 “개별 계약의 체결 과정에 직접 관여하지 않았고, 당시 계약 상대방과 계약 금액 등 계약 내용에 관한 구체적인 사항에 대해서도 알지 못했던것으로 기억한다”며 “재단에서 수의계약을 포함한 계약 체결은 재단 규정에 따라 실무 담당 부서에서 공정하게 진행된 것으로 알고 있다”고 해명했다.

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