우리나라가 세계에서 4번째로 ‘수출 1조달러 금자탑’을 쌓았지만 산업계와 국민 전체의 감흥은 낮아 보인다. 반도체 등 수출 호황을 이끈 업종의 국내 생산·고용 유발 효과가 약한 데다 내수 침체와 업종·기업 규모별 ‘수출 양극화’ 심화로 많은 기업과 소상공인, 가계 살림이 어려운 탓으로 풀이된다. 세계일보가 내수와 수출을 겸하는 대·중견기업 100개사를 대상으로 진행한 ‘수출 1조달러 시대 기업 인식 조사’에서도 10곳 중 8곳은 수출 호황의 온기를 느끼지 못하는 것으로 나타났다.

한국이 연간 수출 1조 달러를 돌파한 지난 19일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

22일 세계일보 설문조사 결과에 따르면, 수출 1조달러 달성을 ‘체감한다’는 응답은 22.0%(매우 4%·다소 18%)에 그쳤다. ‘보통’이란 답변이 54%로 가장 많았고, ‘체감 못한다’가 24%(못함 23%, 전혀 못함 1%)였다. 조사 기업 중 전년보다 올해 수출 실적이 크게(9%) 또는 다소(22%) ‘증가했다’고 한 답변은 31%였고, ‘비슷하다’가 59%로 과반이었다. 내년 수출 전망 역시 ‘비슷할 것’(64%)이란 응답이 상당했다. 성장 정체에 대한 우려와 현상 유지에 급급한 모양새가 감지된다. 올해보다 수출이 ‘증가할 것’이란 답변은 29%(크게 6%, 다소 23%)였다.

다만 기업 10곳 중 5곳 이상(55%)은 우리나라가 향후 5년 동안 수출 강국을 유지할 것이라고 기대했다. 수출 경쟁력 위협 요인(복수응답)으로는 ‘중국의 기술 추격·저가 공세’(31.9%)와 ‘미국 등의 관세 및 보호무역 강화’(25.4%), ‘환율 변동성 확대’(22.7%), ‘원자재·에너지 가격 상승’(13.5) 등이 꼽혔다.

아울러 기업들은 수출 경쟁력 제고를 위해 시급한 정부 정책으로 ‘통상 협상 강화 및 관세 리스크 대응’(21.1%), 신흥시장 개척 지원(19.2%), ‘연구개발(R&D)·첨단산업 투자 세제 지원 확대’(17.1%), ‘수출금융·보험 지원 확대’(14.9%), ‘규제 완화’(11.0%) 등을 호소했다. 전문가들은 수출 1조달러는 도착점이 아니라 또 다른 시험대인 만큼 양적 성장과 질적 고도화를 통한 산업 경쟁력 강화 계기로 삼아야 한다고 주문한다.

안창용 인하대 국제통상학과 교수는 “(수출 강국 위상을 지키려면) 수출 품목과 시장을 다변화하면서 국내 주력 산업의 생산 기반을 유지하고, 합리적인 가격에 신뢰할 수 있는 제품을 생산하는 우리의 강점을 발전시키는 게 중요하다”며 “기업 경쟁력에 영향을 미치는 노동시장과 임금체계 등 사회·제도적 개혁과 합리화도 병행돼야 한다”고 강조했다.

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