한국 증시가 또다시 ‘검은 월요일’ 공포에 휩싸였다. 코스피가 지난 20일 5% 넘게 급락, 4800선으로 추락했다. 그날 밤 미국 뉴욕 증시에서는 S&P500과 나스닥지수가 3.7%, 5.28% 급락했고 필라델피아 반도체 지수도 10% 이상 폭락했다. 한국과 미국 등 글로벌 증시 가릴 것 없이 투매가 번지며 ‘패닉’에 빠져들고 있는 형국이다.

이번 쇼크는 인공지능(AI) 거품론이 커진 데다 금리 인상 우려까지 겹친 탓이 크다. AI 과잉투자 위험을 잠재울 것으로 기대됐던 앤트로픽의 상장은 외려 AI 관련 자금을 빨아들이며 수익 의구심도 더 키웠다. 앤트로픽은 8.5%나 떨어졌고 AI 기술주 전반에 투매가 쏟아졌다. 여기에 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상까지 예고되면서 투자심리가 급격히 얼어붙고 있다.

미 증시가 감기에 걸리면 한국은 독감에 걸린다. 올 6월 말 9100선을 넘었던 코스피는 약 5개월 만에 반 토막 났다. 고점 대비 하락폭이 47%인데 글로벌 금융위기(-55%)와 코로나19 팬데믹(-44%)에 맞먹는 수준이다. 한때 140조원에 달했던 고객예탁금도 84조원으로 쪼그라들었다. 개미(일반투자자)는 좌불안석이다. 5대 시중은행의 개인 마이너스통장 연체액은 지난달 말 1187억원으로 작년 말 대비 480억원가량 불어났는데 증가액의 약 70%가 40·50대에 몰렸다. 개미의 ‘빚투’가 위험수위에 처했다는 신호로 읽힌다.

정부는 어제 이형일 경제부총리 주재로 긴급회의를 열었다. 이 자리에서 변동성 확대에 대응해 증권시장안정펀드를 상황에 따라 바로 가동할 수 있도록 준비 작업에 착수하기로 했다. 상장기업의 일일 자기주식 매수 주문 수령 한도 제한을 완화하고, 불법 공매도 특별집중 감시 기간도 운영한다. 이런 임시방편으로 시장 불안을 해소하기는 어렵다. 이미 6월 지방선거를 앞두고 국민연금의 리밸런싱을 유예하고 단일종목 레버리지를 도입했다가 정책 불신을 키우지 않았나. 시장 왜곡을 야기하는 포퓰리즘 부양책은 자제해야 한다. 물론 최악의 상황에 대비한 컨틴전시플랜(비상계획)은 단단히 준비해야 한다. 동시에 정부는 긴 호흡으로 AI 거품 충격에 버텨낼 산업과 시장의 ‘체력’을 키우는 데 주력해야 한다. 기업들도 AI 투자 효율과 수익성을 꼼꼼히 점검하고, 투자자 또한 빚투를 자제하며 리스크 관리에 나서야 할 때다.

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