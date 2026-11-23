수출 1조달러 달성이라는 쾌거에도 국내 기업들의 표정이 밝지만은 않다. 중국의 맹추격과 전 세계 보호무역주의 기조 강화, 중동 지역 긴장감 고조 등 국내 수출을 위협하는 악재가 여전히 많아서다. 기업들은 한국이 여러 위협을 뚫고 수출 강국 위치를 유지하려면 정부의 적극적인 지원과 규제 완화가 필요하다고 목소리를 높였다.

사진=AFP연합뉴스

22일 세계일보가 대기업 21곳과 중견기업 79곳을 대상으로 진행한 ‘수출 1조달러 시대 기업 인식 조사’ 결과에 따르면 대기업 중 향후 5년간 한국이 수출 강국 지위를 유지할 것이라는 응답은 42.9%로 과반을 넘지 못했다. 전체 평균(55%)은 물론, 중견기업(58.2%)보다 낮았다. 수출 최전선에서 해외 기업과 경쟁하는 대기업일수록 신중한 전망을 내놓은 것이다. 재계 관계자는 “수출 시장 복판에서 치열한 경쟁을 펼치는 기업일수록 통상 환경이 갈수록 어려워지고 있음을 느끼고 있다”고 설명했다.

◆중국 위협·미국 관세 압박 등 경계



업종별로도 전망은 갈렸다. 역대급 호황을 누리고 있는 반도체 산업은 응답기업의 66.7%가 수출 강국 위치를 유지할 것이라고 내다봤다. 반면 최근 수출 시장에서 어려움을 겪고 있는 자동차·부품(38.9%)과 석유화학·정유(38.5%) 기업들의 긍정 응답 비율은 평균을 밑돌았다.

수출 경쟁력을 위협하는 가장 큰 요인은 단연 중국이었다. 상당수 기업은 산업 경쟁력에서 이미 중국에 따라잡혔거나 추월당했다고 인식하고 있었다. 응답기업의 38%는 한국과 중국의 산업 경쟁력이 비슷하다고 답했고, 이미 뒤처졌다고 답한 기업도 17%나 됐다. 중국이 시장을 잠식한 디스플레이·전자, 이차전지 업종에서는 해당 업종 응답기업의 42.9%가 중국보다 다소 뒤처졌다고 답했다. 수출 품목 1∼3위를 차지하며 사실상 국내 경제를 이끄는 반도체, 자동차·부품, 석유화학·정유 업종도 안심하기 이르다는 분위기다. 세 업종 모두 한국과 중국의 경쟁력 수준이 비슷하다고 답한 비율이 60%를 넘었다. 서진교 GSnJ 인스티튜트 원장은 “50개 국가 전략 기술 중 우리가 중국에 앞선 것이 2022년 17개에서 2024년 6개로 줄었다”며 “중국이 싸지만 기술은 떨어진다는 인식이 있었는데, 지금 중국은 싸면서 기술도 있다”고 평가했다.

미국의 관세 압박 등에 시달리는 철강업계와 전자·이차전지 업계는 중국의 추격보다도 보호무역 기조 확산을 더 큰 위협으로 꼽았다. 현재 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 이후 미국이 보호무역주의 기조를 강화하면서 국내 기업들의 관세 부담이 커진 상황이다. 설문조사 결과 철강·금속 업종은 응답 기업의 45.5%가, 디스플레이·전자·이차전지는 42.9%가 주요국의 관세·보호무역 강화를 위협 요소로 뽑았다. 두 업종의 답변 비율은 전체 평균(25.4%)을 크게 웃돌았다.

◆규제 완화·통상 대응 강화 호소



수출 경쟁력 확보를 위해 정부 지원이 절실하다는 목소리가 쏟아진 가운데, 업종별로 원하는 지원책은 달랐다. 주 52시간 규제와 과도한 환경 규제를 우려하는 반도체 업계는 응답기업의 44%가 ‘노동·환경 등 규제 완화’를 가장 필요한 정책으로 뽑았다. 하청 노동자의 원청 교섭권을 넓히고 파업에 따른 손해배상 청구를 제한하는 노동조합법 개정안인 이른바 ‘노란봉투법’에 대한 부담이 큰 기계·장비 업종 역시 38.1%의 기업이 규제 완화를 1순위 지원책으로 택했다.

관세 부담에 시달리는 디스플레이·전자·이차전지(27.8%), 자동차·부품(27.5%), 철강·금속(26.9%)은 ‘통상 대응 강화’가 시급하다고 답했다. 한국무역협회 국제무역통상연구원은 “주요국의 관세와 수입규제, 수출규제, 탄소·공급망 규제를 상시 점검해 업계의 대응을 지원하고, 글로벌 통상규범 개선과 새로운 의제 설정에 적극 참여할 필요가 있다”고 강조했다.



수출 규모를 한창 키우고 있는 바이오·의약은 신흥시장 개척 지원’(30.8%)을 요구하는 의견이 강세였다. 국내 바이오업계는 미국과 유럽에 쏠린 수출 비중을 줄이기 위해, 중남미·중동 등으로 눈을 돌리고 있다. 그러나 의약품의 경우 나라마다 따로 허가를 받아야 하는 탓에 신흥시장 진출에 비용과 시간이 많이 든다. 개별 기업이 감당하기 어려운 진출 비용과 위험을 정부가 나눠 져 달라는 요구다.

기업 규모별로 보면 대기업은 통상 협상 강화(24%), R&D·첨단산업 투자 세제 지원 확대(20%), 에너지 비용 안정(20%) 순으로 지원정책을 원했다. 에너지 비용 안정을 꼽은 비율은 중견기업(6.2%)의 3배를 넘었다. 생산공장 규모가 월등히 큰 대기업들의 소모전력이 월등히 큰 영향으로 보인다. 대기업과 달리 중견기업은 통상 협상 강화(20.2%)에 이어 수출금융·보험 지원 확대(18%)를 많이 꼽았다. 이는 대기업(4%)의 4배가 넘는 수치로, 자금 조달 여건이 상대적으로 열악한 중견기업의 현실이 반영된 것이다.

단순히 지원책을 늘리는 것을 넘어 국내 기업의 발목을 잡는 각종 규제와 제도를 개선해야 한다는 의견도 적잖았다. 국내 정책·제도 측면의 부담 요인을 묻는 질문에는 ‘지원 정책의 낮은 현장 체감도·복잡한 절차’가 전체 응답의 22.3%로 1위를 차지했다. 전기요금 등 에너지 비용(16.0%), 법인세 최고세율 인상(14.9%), 근로시간 규제(14.9%), 노란봉투법(13.7%), 상법 개정(10.3%)이 뒤를 이었다. 기업 규모가 작을수록 절차가 복잡해 지원 제도의 효과를 누리기 어렵다고 토로했다. 지원 정책 체감도 문제를 꼽은 중견기업 비율은 26.5%로 대기업(7.7%)의 3배를 넘었다. 대기업들은 주 52시간제를 비롯한 근로시간 규제(20.5%)를 가장 큰 부담으로 꼽았다. 경쟁력을 확보하려면 생산과 개발에 인력을 집중 투입해야 하는데, 근로시간 규제로 인력 운용에 제약을 받는 것으로 풀이된다.

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