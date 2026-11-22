국민의힘이 추경호 대구시장의 1심 무죄 선고와 여당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 계기로 대여 투쟁의 고삐를 죄고 있지만, 정작 당 안팎의 ‘보수통합론’은 갈피를 잡지 못한 채 표류하고 있다. 비상계엄에 대한 대응을 두고 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원 간 책임 공방이 벌어지면서다. 황경성 윤리위원도 이번 주 안에 ‘조작 징계’ 의혹의 추가 폭로를 예고하면서 당내 갈등이 장기화할 가능성도 커졌다.



장 대표는 22일 국회 의원회관에서 열린 청년정책 발표 행사에서 “우리의 싸움터는 거리만이 아니다. 진짜 싸움은 바로 이곳, 국회에서 벌이는 정책 전쟁”이라며 “청년의 삶에 도움이 되는 진짜 정책들로 이재명 정권의 폭정을 압도해야 한다”고 강조했다. 장 대표는 전날 대구에서 열린 장외집회에서도 “추 대구시장이 1심에서 무죄 판결을 받았고, 대법원은 한덕수 전 국무총리 사건을 원심으로 돌려보냈다”며 “무모한 이재명 정권의 내란몰이가 철퇴를 맞았다”고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽), 무소속 한동훈 의원. 뉴시스·뉴스1

장 대표의 ‘내란몰이’ 비판은 당내로도 향했다. 장 대표는 지난 18일 여당뿐 아니라 당내에도 ‘내란몰이’ 세력이 있다며 “명백한 해당행위에 엄정한 조치를 취할 것”이라고 엄포를 놓았다. 정치권에서는 한 의원과 친한(친한동훈)계 인사들을 겨냥한 발언이라는 해석이 나왔다. 이에 한 의원은 20일 “제가 12·3 비상계엄을 앞장서서 막지 않았다면 보수는 끝까지 내란 세력으로 몰렸을 것”이라고 반박했다.



5선 중진 윤상현 의원은 이날 기자들과 만나 2024년 총선 참패 당시 한 의원과 장 대표가 각각 당을 이끌고 사무총장을 맡았던 점을 거론하며 두 사람의 책임 공방을 “눈 가리고 아웅하는 격”이라고 비판했다. 장 대표를 향해서도 “우리가 민주당의 내란몰이를 비판하는데, 또 내란몰이를 하는 당 지도부를 국민들이 어떻게 생각하겠나”라며 “지금은 분열과 단죄가 아니라 통합이 필요한 때”라고 덧붙였다.



이런 가운데 황 위원 측은 이번 주 안에 ‘조작 징계’ 의혹과 관련한 추가 자료를 공개하겠다고 예고했다. 추가 자료에 장 대표가 징계에 직접 관여했다는 의혹을 뒷받침할 근거가 담길 경우 당내 갈등이 더욱 격화할 수 있다. 지도부가 연말 당무감사 등을 통해 친한계 인사들에 대한 후속 조치에 나설 가능성도 남아 있어 양측의 충돌이 이어질 것으로 보인다.

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