1948년 2월, 마른오징어와 한천(우뭇가사리를 가공해 만든 제품)을 가득 실은 화물선 한 척이 부산항을 떠나 홍콩으로 향했다. 화신백화점 사주 박흥식이 빌린 무역선 ‘앵도환(櫻島丸)’이었다. 이 배는 해방 이후, 대한민국 정부가 수립되기 6개월 전 처음 태극기를 달고 수출 물꼬를 텄다. 한국의 최초 공식 해외 무역 기록이다. 그렇게 우리나라 수출 역사가 시작됐다. 외화벌이 초기에 주요 수출품인 수산물을 두고 신문에선 ‘오징어가 외화획득의 왕좌를 점하고 있다’며 자축하기도 했다.

1950년대 인천항에서 그물망으로 수출화물을 옮기는 모습. 한국무역협회 제공

◆1차 산품·경공업에서 첨단산업 제품으로

1950∼1960년대 초반까지 주력 수출품은 철광석, 무연탄, 수산물, 돼지털 같은 1차 산품이 대부분이었다.

이후 가발과 인조 속눈썹, 합판, 섬유·의류 등 진입 장벽이 낮고 값싼 노동력을 활용할 수 있는 경공업 중심의 수출이 본격화했다. 유럽에 약재 원료로 팔린 은행잎이나 일본·유럽의 애완용으로 팔린 다람쥐 등 외화벌이에 도움이 되는 건 뭐든 내다 팔았다. 당시 오줌에서 추출한 혈전용해제 원료 ‘유로키나제’는 1㎏당 2000달러가 넘는 고가 수출품이었다. 외화 한 푼이 절실했던 시절이라 전국 초·중·고교와 예비군 훈련장, 버스터미널 등 공공화장실마다 오줌 수거통이 비치됐다. ‘국민 여러분의 소변에서 추출한 효소는 유로키나제라는 약품으로 외국에 수출됩니다. 수출에 적극적인 협조를 바랍니다’라는 안내문까지 붙어 있었다.

전 국민의 협조 덕에 1964년 첫 수출 1억달러를 달성한 정부는 그해 12월 5일 서울시민회관에서 ‘제1회 수출의 날’ 기념식을 열었다.

1969년 YH무역 면목동 공장 준공식. 국가기록원 제공

1970년대 들어 중화학공업 육성과 함께 수출 전선도 변곡점을 맞았다. 1972년 울산석유화학단지에 이어 1973년 포항제철이 세워지며 경제 도약의 발판이 마련됐다. 마침내 1976년 6월, 우리 손으로 만든 첫 고유모델 승용차인 현대자동차의 ‘포니’ 5대가 에콰도르행 수출선적에 실렸다.

1970년대 수출 증가율은 연평균 37.5%로 고공행진을 이어갔다. 1971년 10억달러였던 수출액은 6년 만인 1977년 100억달러를 찍었다. 서독과 일본이 각각 11년과 16년이나 달려온 길을 단숨에 주파한 셈이다.

1976년 6월 에콰도르의 중서부 콰야킬 항구에 정박한 화물선에서 현대차 포니가 내려오고 있는 모습. 현대차 제공

1980년대에는 저유가·저금리·저달러의 ‘3저(低) 호황’을 발판으로 사상 첫 무역흑자 시대를 열었다. 1986년에는 포니 후속 모델인 엑셀이 자동차 산업의 본고장이자 세계 최대 자동차 시장인 미국에 진출했다.

오늘날 한국 수출을 이끄는 반도체 산업이 도약한 것도 1980년대다. 삼성전자가 1983년 미국과 일본에 이어 세계에서 세 번째로 64K D램 개발에 성공하면서다.

1990년 이후 중국의 해외 시장 진출과 선진국의 보호무역주의 부상으로 비상이 걸리자 반도체와 자동차, 선박 등이 활로를 뚫었다. 삼성전자는 1992년 세계 최초로 64M D램을 개발하며 D램 시장 세계 1위에 올라섰다. 수출 1000억달러 고지를 밟은 1995년에는 반도체가 전체의 14.1%를 차지하며 주력 품목 1위를 차지했다.

수출 5000억달러를 돌파한 2011년에는 5대 주력 품목인 선박·석유제품·반도체·자동차·디스플레이가 고르게 활약했다. 최근에는 인공지능(AI) 시대의 핵심인 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 친환경차·고부가가치 선박·바이오 등으로 수출 영토를 넓히고 있다.

강감찬 산업통상부 무역투자실장은 “수출 1억달러에서 1조달러에 이르는 과정은 단순히 품목이 바뀐 것이 아니라 우리 경제의 성장 전략 자체가 변화한 역사”라며 “노동집약적 산업에서 자본집약적 중화학공업, 첨단산업으로 전환하면서 세계 시장의 변화에 끊임없이 대응해 온 결과”라고 평가했다.

◆정책적 뒷받침과 기업가정신도 한몫

그러는 동안 우리나라의 세계 수출 순위는 1964년 90위에서 1977년 24위, 1995년 12위, 2009년 9위로 뛰어올랐고, 올해 꿈의 1조달러를 달성하며 미국·중국·독일과 어깨를 나란히 했다. 1990년대까지 세계 제조업을 호령하며 글로벌 시장을 주름잡았던 일본조차 2011년 8226억달러로 정점을 찍고 나서 한 번도 넘지 못한 벽을 한국이 뛰어넘은 것이다.

이 과정에서 정책적 뒷받침은 큰 도움이 됐다. 정부는 산업화 초기에 수출을 국가 경제의 최우선 과제로 삼았다. 대통령이 직접 기업들의 실적을 챙기며 수출산업단지 조성과 무역금융·세제 지원 등 각종 지원책을 쏟아냈다. 주요국과 자유무역협정(FTA)을 체결하며 수출 영토도 넓혔다. 2004년 한·칠레 FTA를 시작으로 미국·유럽연합(EU) 등 주요 경제권과의 관세 장벽을 낮췄고, 2015년에는 중국과 FTA를 맺었다. 특히 1992년 한·중 수교를 계기로 본격화한 중국 시장 개척은 한국 수출 지형을 바꿔놓았다. 석유화학 등 중간재 수출이 급증하며 중국은 2003년 미국을 제치고 한국의 최대 수출시장이 됐다. 1962년 33개국에 불과했던 수출대상국은 1977년 133개국, 올해 11월 기준 239개국으로 확대됐다.

1984년 삼성 64K D램 해외 첫 출하 기념식. 삼성전자 제공

2007년 1월 최지성 삼성전자 디지털미디어총괄 사장이 미국 CES에서 세계 TV 시장 1위 달성 성과에 대해 발표하고 있다. 삼성전자 제공

수출 일등공신은 단연 기업들이다. 이병철(삼성)·정주영(현대)·최종건·최종현(SK), 구인회(LG), 박태준(포스코), 김우중(대우) 등 수출 창업 1세대 기업인들은 과감한 도전과 개척 정신으로 ‘수출입국(輸出立國)’의 기틀을 다졌다. 이를 바탕으로 기업들은 선진국과의 경쟁 속에서 기술력을 쌓고 품질을 끌어올리며 세계 시장의 문턱을 하나씩 넘어섰다. 지금도 보호무역주의 확산과 관세 장벽, 글로벌 공급망 재편이라는 거센 파고에 맞서 새로운 시장을 개척하고 있다.

2024년 8월 최태원 SK그룹 회장이 경기 이천 SK하이닉스의 HBM3E 생산라인을 찾아 제조 공정을 점검하고 있다. SK그룹 제공

송영관 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “한국전쟁으로 피폐해진 경제를 1960년대부터 재건하면서 1970∼1990년대에 걸쳐 쌓아온 성과가 수출 1조달러로 이어졌다”며 “이제는 기존의 수출 주도 성장에 머무르지 않고 혁신을 지속하면서 새로운 성장동력을 확보해야 한다”고 강조했다.

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