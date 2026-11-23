부산 사하구 장림동의 한 중국집 주방은 매달 셋째 주 화요일이면 이른 아침부터 분주해진다. 정기휴무일이지만 이날만큼은 오전 7시부터 불을 밝힌다. 동네 어르신들에게 대접할 짜장면 수백 그릇을 준비하기 위해서다.



22일 사하구 등에 따르면 중국집 ‘내호반점’을 운영하는 김명하 사장 부부는 2022년부터 4년째 무료 급식 봉사를 이어오고 있다. 처음 250명가량이 찾았던 무료 식사는 입소문을 타면서 지금은 매달 350~400명의 어르신들이 찾는 나눔 행사로 자리 잡았다.

내호반점 무료 식사 제공 행사에 도우미를 자처한 자원봉사자들이 내호반점 앞에서 포즈를 취하고 있다. 내호반점 제공

40년 경력의 중식 요리사인 김 사장은 내호반점에서 10년 넘게 주방장으로 일하며 동네 어르신들과 인연을 맺었다. 2022년 가게를 인수해 직접 운영하게 되자 그동안 마음에 품었던 식사 대접을 실천에 옮겼다.



수백명분의 짜장면을 준비하는 일은 만만치 않다. 무료 급식일에는 평소보다 두 시간 일찍 주방에 나와 양파를 손질하고 짜장 소스를 볶는다.



김 사장은 4년 동안 식재료비 등 봉사 비용을 따로 계산해 본 적이 없다고 한다. 비용보다 어르신들이 맛있게 식사하는 모습에서 더 큰 보람을 느끼기 때문이다. 그는 “어르신들이 ‘너무 잘 먹었다’, ‘좋은 일 많이 한다’고 말씀해 주실 때마다 시작하길 참 잘했다는 생각이 든다”고 말했다.

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