“교수가 인공지능(AI)으로 문제 내는 경우 상당하죠. 채점도 그렇고요.”



박주형 경인교대 교육학과 교수는 22일 ‘대학 현장에서 AI를 어디까지 쓰느냐’는 질문에 이렇게 답했다. 박 교수는 “학생들도 과제할 때나 발표할 때 AI하고 완전히 한 몸으로 생각을 하고 있다”고도 덧붙였다. 학생들이 보고서를 작성하고 발표자료를 AI로 만드는 사이, 교수가 시험문제를 내고 조교가 답안에 점수를 매기는 일에도 AI가 쓰이고 있는 것이다.

대학생 학습 도구를 넘어 대학 시험 출제와 채점에도 활용되는 생성형 AI. 연합뉴스·AP연합뉴스

학생들 사이에서는 “AI 안 쓰면 바보”라는 말까지 나오고 있다.



고려대 재학생인 이유진(27·가명)씨는 과제 공지가 뜨면 과제가 요구하는 글자 수와 꼭 들어가야 할 주제부터 메모한다. “공지 그대로 챗GPT나 제미나이한테 과제 양식 파일과 주제를 프롬프트에 넣는다. 강의자료까지 넣어서 초안을 받으면 다시 내 말투로 고쳐쓴다”고 말했다. 직접 쓰면 6시간 걸리던 과제가 두세 시간이면 끝난다고 했다. 서울여대 재학생인 우민서(24)씨도 “학교나 교수가 AI 사용 가이드라인을 내놓고 있지만 이를 확인하고 사용하는 경우는 거의 없다”며 “유료 AI 활용이나 프롬프트 작성으로 가이드라인을 교묘하게 피하는 방법도 있기 때문에 평가에 효용이 없다”고 말했다.



정보통신정책연구원에 따르면 지난해 비경제활동인구 중 대학·대학원생의 생성형 AI 이용률은 68.0%로 전체 조사 대상자(31.6%)의 두 배를 웃돌았다. 한국직업능력연구원이 2024년 8월 생성형 AI 이용 경험이 있는 대학생 726명을 조사한 결과 91.7%가 과제·프로젝트 자료 검색에, 77.8%가 글쓰기 과제에 AI를 활용한 경험이 있다고 답했다. 앞으로도 AI를 활용하겠다는 응답은 84.2%였다.



AI는 대학시험 출제와 채점에도 쓰이고 있다. 박 교수는 “대규모 강의의 경우 채점이 까다로워서 객관식 문제 출제나 채점에 AI가 쓰이는 경우가 있다”고 말했다. 서울대 수리과학부는 2022년 2학기 ‘생명과학을 위한 수학 2’ 수강생 180명을 대상으로 채점 도구 ‘그레이드스코프’를 시범운영했다. 일부 문항에서 AI가 비슷한 답안을 묶으면 채점 조교가 이를 검토하고 같은 채점기준을 적용하는 방식이다. 연세대도 시범운영을 거쳐 올해 1학기부터 해당 채점 도구를 정식 도입한다고 밝혔다.



AI로 일관성과 효율성을 확보하면서도 학생의 수학능력을 제대로 가늠할 수 있도록 시험 방식도 다변화하고 있다. 박 교수는 자신의 수업에선 학생들이 그날 배운 내용에 대한 생각을 강의실에서 한 페이지가량 쓰도록 과제를 주고, 기말평가는 기사를 읽고 논술하는 방식으로 진행하고 있다.



그는 대학 수업을 더 풍부하게 만드는 도구로 AI를 사용해야 한다고 강조했다. 그는 “AI부터 돌려서 처음부터 끝까지 떠맡기는 건 교육적으로 바람직하지 않다”며 “대형 강의나 온라인 시험에서는 감독을 강화하고 문항 검토와 점수 판단은 교수자가 맡아야 한다”고 강조했다.

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