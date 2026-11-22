지난해 자산가액 12억원을 초과하는 고가주택 소유자가 15만명 넘게 증가해 2016년 통계 작성 이후 역대 최대를 기록했다.



전체 고가주택 자산 소유자의 절반은 50~60대였지만, 30대 소유자가 1년 새 70% 뛰며 전체 연령대 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다. 부모 등으로부터 자금을 증여·상속받아 주택을 구입하는 30대가 늘어난 영향이다.

지난 20일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 모습. 뉴스1

22일 국가데이터처의 ‘2025년 주택소유통계’에 따르면, 지난해 11월1일 기준 개인별 주택자산가액이 12억원을 초과하는 주택소유자는 47만7671명으로 전년 대비 46.4%(15만1416명) 증가했다.



지난해 기준 고가주택 자산 소유자는 관련 통계가 작성된 2016년 이후 가장 많았고, 증가인원 역시 역대 최대다. 2016년(6만9839명)과 비교하면 9년새 6.8배 늘었다.



주택자산가액 12억원은 공동주택 공시가격 현실화율(69%)을 단순 적용하면 시세로 약 17억4000만원에 해당한다.



연령별로 보면, 60대가 12만8784명으로 전년보다 40.6%(3만7179명) 증가해 전체 연령대 중 고가주택 자산 소유자 수가 가장 많았다. 50대는 12만6986명으로 전년 대비 48.5%(4만1445명) 늘었다. 50~60대는 전체 고가주택 자산 소유자의 절반이 넘는 53.5%를 차지했다.



주택자산가액이 12억원을 초과하는 30대는 지난해 1만8019명으로 전년(1만601명)보다 7418명(70.0%) 증가했다. 증가 인원과 증가율 모두 2016년 통계 작성 이후 역대 최대다. 주택을 소유한 30대 중 12억원 초과 주택 소유자 비중도 1.2%로 역대 최고를 기록했다.



고가주택 자산 소유자가 급증한 것은 지난해 집값 상승률이 최고치를 기록했기 때문으로 보인다. 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 8.98%로, 관련 통계를 공표하기 시작한 2013년 이후 최고치다. 서울 주택종합과 연립주택 매매가격 상승률도 각각 7.07%, 5.26%로 같은 기간 최고 수준을 나타냈다.



30대의 경우 주택 구매 등을 위해 부모로부터 자금을 증여·상속받는 사례가 늘어난 영향도 받은 것으로 보인다. 국토교통부가 염태영 더불어민주당 의원실에 제출한 주택자금조달계획서에 따르면, 서울에서 주택을 구입한 20·30대의 자금조달계획서 가운데 증여·상속 자금이 포함된 건수는 2022년 3585건에서 지난해 1만477건으로 약 2.9배로 늘었다.

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