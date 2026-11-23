올해 들어 지난달 말까지 주요 시중은행에서 40대 차주의 개인 마이너스통장 연체액이 80% 넘게 증가했다. 연체율은 60대 이상이 눈에 띄게 높았다. 금리는 계속 오르고 주가는 가파르게 조정을 받으면서 하반기 들어 연체액 급증세가 두드러졌다.

서울시내 현금인출기. 연합뉴스

22일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 10월 말 기준 40대 차주의 개인 마이너스통장 연체액은 399억8402만원으로 집계됐다. 작년 말 220억1749만원에서 올해 6월 말 302억4523만원으로 불었고, 이후 넉 달 사이 97억3879만원 더 늘었다. 작년 말과 비교하면 179억6652만원(81.6%) 증가했다. 월평균 증가액은 상반기 13억7129만원에서 하반기(7∼10월) 24억3470만원으로 두 배 가까이 뛰었다.



50대 마이너스통장 연체액도 작년 말 194억3073만원에서 6월 말 274억1394만원, 10월 말 343억9955만원으로 늘었다.



전체 마이너스통장 연체액은 작년 말 708억959만원에서 올해 6월 말 944억5270만원, 10월 말 1187억4460만원으로 불었다. 열 달 새 479억3501만원(67.7%) 늘었는데, 전체 증가액에서 40·50대가 차지하는 비중이 68.7%에 달했다.



마이너스통장 연체율 상승세는 60대 이상과 20대에서 두드러졌다. 5대 은행의 60대 이상 차주 개인 마이너스통장 연체율은 올해 10월 말 0.44%로, 작년 말(0.34%)보다 0.10%포인트 올랐다. 이는 전체 연령대 연체율(0.27%)보다 크게 높은 수준이다.



특히 60대 이상이 마이너스통장에서 빌려쓴 돈은 10월 말 4조5546억원으로 40대(15조9411억원)의 28.6%에 그쳤지만, 연체액은 40대의 49.7%에 달했다. 그만큼 대출 부실화 정도가 더 심각한 것이다. 20대 이하 마이너스통장 연체율도 작년 말 0.24%에서 10월 말 0.37%로 올랐다. 연체액이 가장 많이 늘어난 40대는 10월 말 연체율은 0.25%로 전체 평균을 밑돌았다.

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