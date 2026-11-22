전남광주소방과 국립공원공단이 합동 구조대를 꾸려 무등산에서 조난 당한 10대 등산객을 구조·이송했다.

22일 전남광주소방본부에 따르면 지난 21일 오전 10시30분쯤 무등산 중머리재 하단 약 30m 지점에서 등산객 A(17)양이 “오른쪽 발목에 심한 통증이 있어 움직일 수 없다”는 구조 요청이 접수됐다.

전남광주소방본부는 지난 21일 무등산 중머리재에서 발목 다친 10대 등산객을 무사히 구조 했다. 전남광주소방본부 제공

신고를 받은 광주 119특수대응단은 산하 산악구조대원 4명과 국립공원공단 무등산사무소 원효분소 대원 3명 등으로 합동 구조대를 꾸렸다.

현장에 도착한 구조대는 A양의 발목에 압박 붕대를 감는 등 응급처치를 마쳤다. 이송 헬기가 다른 임무에 투입돼 지원이 어렵자 구조대는 지체 없이 '산악용 들것'으로 A양을 이송하기로 했다.

소방 산악구조대원과 국립공원공단 구조대원이 번갈아가며 들것을 옮겼고 차량이 대기 중인 토끼등 지점까지 하산했다.

A양은 신고 접수 2시간30분여 만에 보호자에게 인계했다.

119특수대응단은 구조 역량을 갖춘 소방 산악구조대와 지형에 익숙한 국립공원공단 직원들의 공조 체계가 빛을 발한 좋은 사례라고 설명했다.

황인 광주119특수대응단장은 “떨어진 낙엽을 밟아 발생하는 실족 사고가 빈번하고 일교차가 커 부상 시 저체온증 위험도 높은 계절이다. 주의가 필요하다”며 “산행 전 충분한 스트레칭을 하고 등산화를 착용하는 등 안전한 산행이 되도록 관심을 기울여달라”고 밝혔다.

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