# 한 70대 여성이 메스꺼움을 느껴 병원을 찾았다. 내시경 검사를 했지만 별다른 이상이 없었다. 그러나 혈액검사에서 비타민D 농도가 중독을 일으킬 수 있는 수준까지 높아져 있었다. 골다공증 환자였던 그는 칼슘과 비타민D 처방을 받아 복용하면서 최근 관절 건강용과 뼈 건강용 영양제를 추가로 먹기 시작했다. 두 개의 영양제 모두 비타민D 함량이 높아 생긴 문제였다. 환자를 담당했던 노원을지대병원 가정의학과 한건희 교수는 “처방약을 포함해 비타민D를 모두 끊게 했고 다행히 증상이 좋아졌다”고 말했다.



이처럼 처방약과 영양제를 환자 임의로 복용할 경우 같은 성분을 과다 섭취하거나, 성분 간 상호작용으로 약효가 떨어지고, 부작용 위험이 커질 수 있다. 전문가들은 처방약을 복용 중이라면 영양제를 새로 먹기 전에 의사, 약사에게 동시 복용이 가능한지 확인하는 것이 좋다고 조언했다.

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◆와파린 복용 중이라면 종합비타민 끊을 때도 확인



대표적으로 언급되는 것이 항응고제 와파린과 비타민K다. 항응고제 와파린은 혈액을 응고시키는 데 필요한 비타민K의 작용을 억제하는데, 와파린을 복용하는 동안 비타민K 섭취량이 갑자기 늘면 약효가 떨어져 혈전 위험이 커질 수 있기 때문이다. 반대로 섭취량이 급격히 줄면 출혈 위험이 커질 수 있다.



실제 2003년 국제학술지 증례보고에 따르면 와파린 복용자 3명이 하루 복용량에 비타민K₁ 25㎍이 든 종합비타민을 먹기 시작하거나 끊은 뒤 혈액응고 검사 수치가 크게 달라졌고, 2명에게서 중대한 혈전 또는 출혈이 나타났다. 와파린을 복용 중이라면 시금치나 브로콜리처럼 비타민K가 많은 식품은 평소 섭취량을 일정하게 유지하고, 비타민K가 든 영양제를 새로 먹거나 끊을 때는 의료진과 먼저 상의해야 한다. 분당차병원 가정의학과 김영상 교수는 와파린 복용 시 비타민K가 든 영양제를 새로 먹거나 끊을 때는 의료진과 먼저 상의할 것을 권유했다.

◆항혈소판제 복용 중이라면 영양제 추가 전 상담



최근 기억력 개선을 기대하고 은행잎 추출물 제품을 먹는 고령층이 늘고 있다. 그러나 뇌경색 재발을 막기 위해 아스피린이나 클로피도그렐 등 항혈소판제를 먹는 환자나 심방세동으로 뇌졸중을 예방하기 위해 항응고제를 먹는 환자는 주의가 필요하다. 아스피린과 은행잎 추출물이 함께한다면 항혈소판 작용을 상승시켜 위장관 출혈 위험성이 높아지거나 심한 경우 뇌출혈이 발생할 수 있기 때문이다. 아주대병원 가정의학과 김광윤 교수는 “아스피린이나 클로피도그렐 등 항혈소판제를 복용 중이라면 은행잎 추출물 제품을 먹기 전에 의료진과 상의해야 한다”고 권했다.



고려대 안암병원 가정의학과 이종성 교수는 같은 질환에 쓰는 약이라도 성분에 따라 주의해야 할 보충제가 달라 약의 성분명까지 확인해야 한다고 강조했다. 예를 들어 심부전 치료에 쓰는 이뇨제 스피로놀락톤은 칼륨이 몸 밖으로 배출되는 것을 줄인다. 여기에 칼륨 보충제나 칼륨이 든 소금 대체품을 더하면 혈중 칼륨 농도가 지나치게 높아질 수 있다. 콩팥 기능이 떨어진 사람은 위험이 더 크다.



또 평소 술을 많이 마시는 사람은 고함량 비타민A 보충제에 주의해야 한다. 알코올이 비타민A의 간 독성을 높일 수 있기 때문이다.



복용 간격을 조정해야 하는 경우도 있다. 갑상선기능저하증 치료에 쓰는 레보티록신은 철분이나 칼슘과 함께 먹으면 흡수가 줄어들 수 있다. 미국 의약품 허가사항은 레보티록신과 철분·칼슘 보충제를 최소 4시간 간격으로 복용하도록 안내한다. 한 교수는 철분제나 칼슘제뿐 아니라 해당 성분이 든 종합비타민도 확인해야 한다고 설명했다.



◆새로 먹기 시작한 제품도 빠짐없이 알려야



수술이나 내시경을 앞뒀다면 일정을 잡을 때 담당 의료진에게 복용 중인 약과 영양제를 알려야 한다. 중단할 제품이 있는지, 있다면 언제부터 중단해야 하는지 미리 확인하기 위해서다. 출혈이 걱정되더라도 항응고제나 항혈소판제 같은 처방약을 임의로 끊거나 용량을 바꿔서는 안 된다.



영양제를 더 먹기 전엔 성분표부터 봐야 한다. ‘뼈 건강’이나 ‘면역력’을 앞세운 다른 영양제가 같은 성분을 포함하고 있을 수 있기 때문이다. 겹치는 성분은 처방약에 든 양까지 더해 하루 총섭취량을 확인해야 한다. 김영상 교수는 “‘천연’이 안전성과 효과를 보장하는 것은 아니며 ‘고함량’이 중요한 것이 아니라 필요한 양이 중요하다”고 강조했다.



평소 처방약과 일반의약품, 건강기능식품을 한 목록에 정리해 두면 새 약이나 영양제를 추가할 때 함께 먹어도 되는지 확인하기 쉽다. 김광윤 교수는 제품명과 성분·함량뿐 아니라 하루에 얼마나 먹는지, 언제부터 어떤 이유로 먹었는지까지 알려주면 무엇을 계속 먹고 무엇을 줄일지 판단하는 데 도움이 된다고 설명했다.



목록을 만들기 어렵다면 처방전과 성분표가 보이는 제품 사진을 챙기는 것도 방법이다. 한 교수는 “현재 복용 중인 약과 영양제를 모두 봉투에 담아 그대로 가져오는 것도 도움이 된다”고 말했다.

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