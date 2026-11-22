웹소설과 웹툰을 원작으로 한 드라마 ‘재혼 황후’(사진)가 디즈니+ 글로벌 1위를 이어가고 있다.



22일 글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘재혼 황후’는 20∼21일 디즈니+ TV쇼 부문 전 세계 1위에 올랐다. 앞서 공개 첫 3일간의 시청 데이터를 기준으로 디즈니+ 로컬 오리지널 공개작 중 글로벌 최다 시청 1위를 기록한 데 이어 흥행세를 이어가고 있다. 일본·대만 등 아시아와 프랑스·폴란드·스페인 등 유럽, 브라질·멕시코 등 중남미를 포함해 45국에서 1위를 차지했다.



‘재혼 황후’는 동대제국 황후 나비에(신민아)가 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받자 서왕국 왕자 하인리(이종석)와의 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기다. 2018년 연재를 시작한 동명 웹소설은 누적 다운로드 1억6000만여회를 기록했고, 이를 바탕으로 한 웹툰은 10개 언어로 서비스되며 글로벌 누적 조회 수 약 30억회를 기록했다. 드라마는 방대한 원작 서사를 압축해 갈등과 사건을 중심으로 빠르게 전개한다.



작품의 인기에 출연 배우들에 대한 관심도 높아졌다. 제작사 스튜디오N에 따르면 지난 3∼11일 구글 트렌드 검색 데이터에서 신민아·주지훈·이종석·이세영 등 주연 배우들에 대한 검색 관심도가 아시아·유럽·미주 전역에서 두드러졌다.



지난 18일 공개된 7·8회에서 황제 소비에슈가 나비에와의 이혼을 결심하며 갈등이 고조됐다. 황제의 정부 라스타(이세영)는 황후 자리를 향한 욕망을 키우고, 남편의 이혼 결심을 알게 된 나비에는 배신감에 휩싸인다. 총 10부작인 ‘재혼 황후’의 마지막 에피소드는 25일 디즈니+에서 공개된다.

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