우리나라 기업 라면의 해외 시장 공략이 거침없는 성장세를 보이고 있다. 올해 들어 10개월 만에 지난해 연간 수출 실적을 넘어선 데 이어 연간 수출액 20억달러 돌파를 눈앞에 뒀다.

22일 서울 시내 대형마트에서 외국인 관광객이 라면을 구입하고 있다. 뉴스1

‘K-푸드’ 열풍을 타고 세계 각국에서 한국 라면을 찾는 소비자가 늘면서 국내 업체들도 생산능력 확대에 속도를 내고 있다.

22일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 올해 1~10월 라면 수출액은 15억8510만달러(약 2조1191억원)로 전년 동기 대비 26.3% 증가했다.

역대 최대치였던 지난해 연간 수출액 15억2000만달러를 이미 넘어섰다. 2023년 9억5200만달러였던 수출액이 불과 3년 만에 두 배 수준으로 불어날 가능성도 커졌다. 한국산 라면 수출액은 2014년 이후 12년 연속 증가세다.

올해 1~10월 수출액 3억9550만달러인 중국이 최대 시장을 유지했고 미국이 2억7652만달러로 뒤를 이었다. 유럽에서는 네덜란드 수출액이 9572만달러로 전년보다 41.3% 늘었으며 영국도 41.9% 증가했다.

특히 멕시코는 5194만달러로 전년 동기 대비 190.4% 급증해 중남미 시장의 성장 가능성을 보여줬다.

기업 실적에서도 해외 시장의 존재감이 커지고 있다.

농심의 올해 1~3분기 해외 매출은 1조1109억원으로 지난해 같은 기간보다 14.7% 증가했다. 국내 수출과 해외 법인 매출을 합친 수치다. 삼양식품은 같은 기간 해외 매출 1조8170억원을 기록해 36.6% 성장했다. 오뚜기도 라면 수출액이 16% 늘었다.

기업들은 늘어나는 수요 대응을 위한 생산시설 투자도 본격화하고 있다.

농심은 부산 강서구 녹산국가산업단지에 첫 수출 전문 공장을 마련해 지난달 말 가동에 들어갔다. 라면 수출 공급 역량을 연간 7억개에서 12억개로 확대한다는 구상이다.

삼양식품은 국내 생산시설에 이어 해외 거점 확보에 나섰다.

수출 전용 공장인 경남 밀양 제2공장을 지난해 준공한 데 이어 중국 저장성 자싱시에 건설 중인 첫 해외 공장을 내년 1월 가동할 예정이다. 베트남에도 2186억원을 투자해 생산공장을 설립하기로 했다.

오뚜기도 경북 구미시와 협력해 구미2국가산업단지에 수출용 라면 공장을 신설한다. 2029년까지 투자 규모는 2000억원이다.

한국 라면의 수출 확대가 일시적인 유행을 넘어 산업 전반의 생산기반 확충으로 이어지고 있다.

업계 관계자는 “해외 소비자들의 수요를 얼마나 안정적으로 확보하고 현지 시장에 맞는 공급 체계를 구축하느냐가 다음 라면 산업 성장의 관건이 될 것”이라고 말했다.

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